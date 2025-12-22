,

Mathay : Louis Deroin veut succéder à Daniel Granjon

Louis Deroin, président de la CPME 90 et signataire de l'accord de médiation avec General Electric.
Louis Deroin, candidat à la succession de Daniel Granjon à Mathay. | © Le Trois – T.Q.
En bref

Louis Deroin a officialisé sa candidature à la mairie de Mathay, à la tête d’une liste de onze anciens conseillers et de dix nouveaux venus. Elle sera dévoilée fin janvier.

Louis Deroin, actuellement conseiller municipal à Mathay, a officialisé ce dimanche 21 décembre, via un communiqué de presse, sa candidature à la mairie de Mathay, afin de succéder à Daniel Granjon, qui ne se représente pas. Louis Deroin a été adjoint en charge de l’économie, du commerce et de l’attractivité, lors de son premier mandat au sein du conseil municipal de Mathay, de 2008 à 2015. Il est par ailleurs (jusqu’au 23 février 2026) président de la CPME Nord Franche-Comté.

Quatre des cinq adjoints actuels figureront sur sa liste, qui sera dévoilée fin janvier, avec le programme. D’ores et déjà, Louis Deroin affirme avoir le soutien de Daniel Granjon et se place dans la continuité du maire sortant. « Il y a maintenant 49 ans, Daniel Granjon endossait l’écharpe de premier magistrat du village de Mathay, devenu aujourd’hui la commune dont chacun apprécie la qualité de vie, indique le communiqué de presse. Aujourd’hui, nous sommes 11 de ses colistiers à relever le défi de reprendre le flambeau avec à nos côtés 10 nouveaux Mathéens ou Mathéennes prêts à s’engager ! C’est un honneur pour moi d’être à la tête de cette liste apolitique, désireuse de porter une continuité tournée vers l’avenir. Notre programme se construit collectivement. Il est guidé par les réalités actuelles et l’intérêt général ! Il s’appuie sur la qualité de la gestion existante et les enjeux dont nous sommes responsables pour garantir un futur de qualité ! Il se veut ambitieux, mais réaliste. Il se veut au seul service des habitants. »

