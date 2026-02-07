Après 49 ans à la mairie de Mathay, Daniel Granjon prend sa retraite d’élu

Alors qu’il est bientôt l’heure pour lui de plier bagages, Daniel Granjon, 79 ans, se plonge dans les souvenirs de ses premiers mandats. « J’ai un ami qui est venu me rechercher à la maison; il m’a demandé si je voulais être maire; j’ai répondu « oui » comme pour une balade du dimanche », se remémore-t-il. À 30 ans, alors responsable au sein de PPG à Mulhouse, il ne connaît rien au rôle d’édile, mais accepte la mission. « Je travaillais à Mulhouse et il fallait revenir à Mathay pour faire des réunions, puis repartir ».

Daniel Granjon est un enfant du pays, ces grands-parents et parents sont originaires de Mathay. Il part pourtant s’installer à Grenoble un certain temps après avoir passé un DUT de chimie à Besançon. Il revient à Mathay avec un poste dans la société Parker Us, dans le traitement des surfaces.

En 1983, Daniel Granjon est réélu à la mairie. Il a encore en mémoire l’angoisse du dépouillement. Les noms de l’opposant sortaient de plus en plus : « Elle prenait de l’avance, mais finalement la tendance a tourné ». S’ensuivent six autres mandats. En 1977, il commence avec une secrétaire et un employé communal armé d’une brouette et d’une pelle. Mais, petit à petit, l’équipe s’étoffe jusqu’à atteindre une quinzaine de salariés aujourd’hui.