Municipales 2026 : de gauche à droite, une coalition se lève à Bethoncourt contre le maire sortant

Mathieu Guinebert estime que « Bethoncourt n’est pas condamnée au déclin. Elle mérite mieux que le fatalisme ambiant ». Installé dans la commune depuis 2021, il en voit les forces, mais aussi les faiblesses : « La baisse démographique (9 751 habitants en 1982 contre 5 308 en 2021), les problèmes financiers et le délitement associatif montrent qu’un autre avenir est nécessaire. »

Il regrette la coupure entre le vieux Bethoncourt et les quartiers de la Bouloie et de Champvallon, qui « ne permettent pas de créer une ambiance de village. Le vieux Bethoncourt devient petit à petit un lieu où l’on dort, où l’on vieillit, mais sans véritablement se sentir dans un village, tandis que le haut s’enferme progressivement dans les clichés qu’on lui attribue. Bethoncourt a besoin de cohérence générale, Bethoncourt a besoin de se connaître et de se mélanger. »

Cette situation s’inscrit dans un contexte politique tendu : depuis 2024, Jean André fait face à une majorité fragilisée, des démissions de conseillers municipaux et des accusations de gestion opaque.

Malgré une perte de certaines délégations et la formation d’une opposition structurée, le maire sortant a confirmé qu’il ne démissionnerait pas, dénonçant des manœuvres politiques et affirmant vouloir maintenir l’équilibre dans la commune.