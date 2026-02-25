Municipales : les enjeux à retenir à Héricourt

Démographie
→ Une population qui stagne
Depuis 1982, la population d’Héricourt stagne entre 10 000 et 11 000 habitants. D’après le rapport de l’Insee, en 2024, la population était de 10 592. Deux ans auparavant, la ville comptait 10 525 âmes. Cela fait d’elle la deuxième ville de la Haute-Saône au niveau du nombre d’habitants, devant Vesoul. En 2022, la tranche d’âge la plus représentée est les 45-59 ans avec 20,2 %. En 2011, ce taux était à 21,1 %. Deux éléments sont à noter sur les tranches d’âges : les 15-29 ans sont de moins en moins nombreux, a contrario des 60-74 ans. La première tranche passe de 17,4 % en 2011 à 13,9 % en 2022. Sur la même période, les 60-74 ans passent de 17 % à 19,9 %.
→ Le quartier prioritaire des Chenevières
Hericourt compte un Quartier prioritaire de la ville (QPV) : Les Chenevières. Selon le Système d’information géographique (SIG), ce quartier enregistre 1 191 habitants en 2024 contre 1 218 en 2015. Cela représente environ 11 % de la population municipale. Les Chenevières s’étend sur 12 hectares dans le nord de la ville. À titre de comparaison, les quartiers prioritaires de Belfort regroupe 11,2 % de la population municipale (lire notre article). Du coté de Montbéliard, la population des QPV représente 14 % des habitants.
Économie
→ Des créations d’entreprises en hausse
D’après Decidata, les données socio-économiques de la Bourgogne-Franche-Comté, en 2022, Héricourt comptait 483 entreprises pour 4 289 emplois. Depuis 2015, le nombre d’entreprises créées augmente en passant de 62 créations à 119 en 2024. Pourtant, certains entreprises historiques ferment leurs portes. C’est le cas de la société Gaussin. Créée en 1880, l’entreprise trouvait son siège social à Héricourt. Mais en novembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul annonce sa liquidation judiciaire (lire notre article). Les habitants de la ville peuvent profiter des emplois proposés dans les industries voisines de Montbéliard et de Belfort. Développer l’économie d’Héricourt et plus largement du Pays d’Héricourt est un enjeu depuis le déclin des activités du textile.
→ Des espaces dédiés pour les entreprises
En août 2025, la Ville d’Héricourt inaugure un espace d’activités économiques des Tuileries. Un nouveau bâtiment à destination des professionnels exerçant des activités artisanales, des petites entreprises et du stockage. Alors en friche industrielle, les travaux commencent en novembre 2024 pour bâtir deux bâtiments de 500 m2. Le Pays d’Héricourt, dont Héricourt est le chef-lieu, compte huit zones d’activités sur ses 23 communes. Trois d’entre elles se situent à Héricourt : Mont-Vaudois, Champs Frederic et Salamon. Trois zones d’activités concertées (ZAC) prennent aussi place dans la ville : Guinnottes 1,2 et 3. Ces dernières représentent 45 hectares aménagés entre 2004 et 2025. Selon Pole régional de développement économique, ces Zac ont généré 800 emplois grâce à l’installation de 28 entreprises. L’objectif à terme : atteindre les 1 100 emplois.
→ Une 2×2 voies reliant Héricourt et Sevenans
Sa mise en service est prévue pour 2028. Cela faisait 20 ans que les élus et les usagers attendaient de voir les travaux débuter. Cette 2×2 voies de 4,6 km reliant Héricourt et Sevenans dans les deux sens de circulation répond à plusieurs problématiques. En 2025, 20 000 voitures ont emprunté quotidiennement cette voie. Une forte fréquentation qui provoque régulièrement une saturation du trafic. Autre avantage de ces travaux : améliorer la sécurité du tronçon et éviter les accidents. Les travaux, qui devraient durer 36 mois, ont commencé en février 2025 pour un coût de 32 millions toutes charges comprises. Même si seulement 600 mètres du tronçon se situent en Haute-Saône, le Département prend en charge 15, 17 % des financements (lire notre article).
Commerce
→ Centre régional des arts du cirque
C’était une première en Bourgogne-Franche-Comté. Héricourt a ouvert les portes en novembre 2025 du centre régional des arts du cirque (CRAC). Ce bâtiment de 1 000 m2 a été imaginé pour former les jeunes et les professionnels aux activités circassiennes. Les travaux ont duré 18 mois pour un coût total de 2 millions d’euros. Un projet mis en place par la communauté de communauté avec l’association l’Odyssée du cirque, aujourd’hui locataire des lieux (lire notre article).
→ Un centre de soins éphémère
Hericourt a ouvert en avril 2025 un centre de soins éphémère (lire notre article). Cet espace a un double objectif : aider les personnes n’ayant pas de médecins traitants et offrir aux jeunes patients une expérience sur le terrain. Et cela, pour parer la désertification médicale. Aujourd’hui, trois médecins généralistes accueillent des patients les mardis et jeudis matins ainsi que le mercredi soir.
→ En projet : un complexe cinématographique
Le groupe Majestic a pour projet d’installer un de leur complexe cinématographique à Héricourt. Avec cinq salles, 806 places pour 3 000 m2 au sol, ce complexe deviendra le troisième de l’Aire Urbaine après celui de Belfort et d’Audincourt. Le projet devrait voir le jour le long de la RD 16 direction Luze pour un montant total de 6 millions d’euros. Héricourt participe financièrement au projet en cédant gratuitement le terrain. Pour l’instant, le groupe Majestic doit déposer une demande auprès de la préfecture de Haute-Saône.
Scolarité
→ Combien d’établissements scolaires ?
En 2024, la ville enregistre treize établissements scolaires : neuf écoles, deux collèges, un lycée polyvalent et un lycée professionnel. Selon l’Insee, le nombre d’élèves, d’étudiants et de stagiaires non rémunérés est en baisse. Le pourcentage passe de 8,6 % en 2016 à 7,4 % en 2022.
→ Quel constat au niveau universitaire ?
La ville ne compte pas d’université, mais ses étudiants peuvent profiter des différentes filières de l’Aire urbaine notamment l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Les étudiants disposent de deux résidences étudiantes en ville. Héricourt compte une résidence gérée par le Crous de 22 studios et d’une seconde résidence de 44 appartements.
Tourisme
→ Quels sont les sites d’intérêt ?
La ville d’Héricourt enregistre trois lieux touristiques : le fort du Mont-Vaudois, le château classé monument historique en 1913 et le musée Minal. Un autre point fort d’Héricourt et plus largement du Pays d’Héricourt est son réseau de sentiers de randonnées. Selon le rapport d’activités 2022 de la communauté de communes, le budget pour le tourisme, cadre de vie et patrimoine était à hauteur de 28 756 euros. Dont 4 056 euros pour la gestion et l’entretien des sentiers. En 2021, le budget pour la section tourisme était de 53 416 euros, soit une baisse de 46 %. En 2019, ce budget atteignait 86 767 euros.