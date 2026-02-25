Municipales : les enjeux à retenir à Héricourt

→ Des créations d’entreprises en hausse

D’après Decidata, les données socio-économiques de la Bourgogne-Franche-Comté, en 2022, Héricourt comptait 483 entreprises pour 4 289 emplois. Depuis 2015, le nombre d’entreprises créées augmente en passant de 62 créations à 119 en 2024. Pourtant, certains entreprises historiques ferment leurs portes. C’est le cas de la société Gaussin. Créée en 1880, l’entreprise trouvait son siège social à Héricourt. Mais en novembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul annonce sa liquidation judiciaire (lire notre article). Les habitants de la ville peuvent profiter des emplois proposés dans les industries voisines de Montbéliard et de Belfort. Développer l’économie d’Héricourt et plus largement du Pays d’Héricourt est un enjeu depuis le déclin des activités du textile.

→ Des espaces dédiés pour les entreprises

En août 2025, la Ville d’Héricourt inaugure un espace d’activités économiques des Tuileries. Un nouveau bâtiment à destination des professionnels exerçant des activités artisanales, des petites entreprises et du stockage. Alors en friche industrielle, les travaux commencent en novembre 2024 pour bâtir deux bâtiments de 500 m2. Le Pays d’Héricourt, dont Héricourt est le chef-lieu, compte huit zones d’activités sur ses 23 communes. Trois d’entre elles se situent à Héricourt : Mont-Vaudois, Champs Frederic et Salamon. Trois zones d’activités concertées (ZAC) prennent aussi place dans la ville : Guinnottes 1,2 et 3. Ces dernières représentent 45 hectares aménagés entre 2004 et 2025. Selon Pole régional de développement économique, ces Zac ont généré 800 emplois grâce à l’installation de 28 entreprises. L’objectif à terme : atteindre les 1 100 emplois.

→ Une 2×2 voies reliant Héricourt et Sevenans

Sa mise en service est prévue pour 2028. Cela faisait 20 ans que les élus et les usagers attendaient de voir les travaux débuter. Cette 2×2 voies de 4,6 km reliant Héricourt et Sevenans dans les deux sens de circulation répond à plusieurs problématiques. En 2025, 20 000 voitures ont emprunté quotidiennement cette voie. Une forte fréquentation qui provoque régulièrement une saturation du trafic. Autre avantage de ces travaux : améliorer la sécurité du tronçon et éviter les accidents. Les travaux, qui devraient durer 36 mois, ont commencé en février 2025 pour un coût de 32 millions toutes charges comprises. Même si seulement 600 mètres du tronçon se situent en Haute-Saône, le Département prend en charge 15, 17 % des financements (lire notre article).