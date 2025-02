RN19 : les travaux se lancent entre Héricourt et Sevenans

Ciel gris mais sourires lumineux, pour inaugurer le début des travaux de la portion entre Héricourt et l’échangeur de Sevenans dans les deux sens de circulation. François Rebsamen, ancien maire de Dijon, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation est présent pour ce lancement ce lundi 3 février, après-midi. « Il aura fallu plus de 20 ans pour en arriver là », commente-t-il. « Maintenant, la réalisation va avancer vite », poursuit le ministre.

36 mois de travaux sont annoncés pour cette parcelle. Cet accomplissement est félicité de tous tant il était attendu. Notamment de la Haute-Saône « qui a beaucoup travaillé pour désenclaver son territoire », note la présidente de Région, Marie-Guite Dufay qui relève que cet accomplissement est le fait de la « belle bataille de Krattinger (président du conseil départemental de Haute-Saône, NDLR) ».

Pourtant, la parcelle, côté Haute-Saône, n’est pas longue. Environ 500 mètres sur 4,6 km au total (le reste étant dans le Territoire de Belfort). Mais la RN19 permet au département de consolider son accès vers l’est et l’autoroute A16 suisse, à renforcer la fluidité de la connexion du nord Franche-Comté, à consolider la desserte des équipements structurants de l’Aire urbaine (gare TGV, hôpital Nord Franche-Comté, pôle tertiaire de la JonXion, future zone d’activités des Plutons, zone des Guinottes).