À Montbéliard et Belfort, un quart des habitants réside dans un quartier prioritaire

La nouvelle répartition a fait augmenter le nombre de quartiers prioritaires dans le nord-est de la région : et plus précisément dans les agglomérations de Besançon, Belfort et Montbéliard. La population totale des QPV croît ainsi de 11% sur cette zone. « Avec de grandes disparités entre les quartiers, ces territoires ont tous en commun des fragilités sociales et d’accès à l’emploi », déclare l’Insee.

Le pays de Montbéliard est particulièrement concerné par l’accroissement des quartiers prioritaires (voir carte ci-dessous). Et à plus petite échelle, le Doubs rencontre la même dynamique : 17 quartiers sont localisés prioritaires alors que le Jura et la Nièvre n’en comptent que 4 chacun, par exemple.

L’étude de l’Insee relate par ailleurs que dans les agglomérations de Belfort et Montbéliard, plus du quart des habitants réside dans un QPV.