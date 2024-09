À Belfort et Montbéliard, un habitant sur cinq sous le seuil de pauvreté

Pour mesurer la pauvreté, l’approche monétaire est la plus fréquemment utilisée. Un individu est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 60 % du niveau de vie médian. En 2021, il correspond à un revenu disponible mensuel de 1 160 € pour une personne seule, 1 740 € pour un couple, auxquels il faut ajouter 350 € pour chaque enfant de moins de 14 ans et 580 € pour les plus âgés.

Le niveau de vie médian est le niveau de vie tel que la moitié de la population a un niveau de vie inférieur et l’autre moitié un niveau de vie supérieur. Le niveau de vie du ménage est égal à son revenu disponible divisé par le nombre d’unités de consommation (UC), à savoir, 1 UC pour le premier adulte, 0,5 UC par autre personne de 14 ans ou plus et 0,3 UC par enfant de moins de 14 ans. Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage.

Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d’activité nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs.