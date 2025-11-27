Le Pays d’Héricourt inaugure un centre régional des arts du cirque

Ce vendredi 21 novembre, la communauté de communes du Pays d’Héricourt a inauguré le premier centre des arts du cirque (CRAC) de Bourgogne-Franche-Comté. Au total, la France compte sept de ces bâtiments, dont un vient d’ouvrir à Échenans-sous-Mont-Vaudois. Un projet à hauteur de deux millions d’euros pour 18 mois de travaux. L’école de cirque l’Odyssée du cirque a pris possession des lieux depuis mi-septembre en tant que locataire.

« C’est une belle construction de 1 000 mètres carrés », se félicite Fernand Burkhalter, président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt. Dans la salle principale de 700 mètres carrés, plusieurs activités circassiennes peuvent être pratiquées. « On a vraiment toute l’installation pour la pratique de l’aérien, du trampoline et de l’acrobatie », liste Jean-Olivier Russo, professeur de cirque et responsable culturel de l’Odyssée du cirque. Sur la partie droite de la salle principale, une dizaine de trapèzes, cordes ou encore tissus sont accrochés au plafond, à dix mètres de hauteur. Une hauteur supérieure à celle que l’Odyssée du cirque connaissait dans leur ancien lieu d’exercice : le chapiteau. « Au point le plus haut du chapiteau, on était à huit mètres », explique le responsable culturel. Par manque de place, seulement six modules aériens pouvaient être installés en même temps.

Dans cette même salle, tout un matériel est mis à disposition pour pratiquer l’acrobatie, avec notamment un trampoline. « On a deux fosses de réception dont une avec des cubes pour pouvoir essayer des figures sans se faire mal », souligne Jean-Olivier Russo. Deux autres salles sont aussi prévues pour le cirque : une salle de musculation et une salle de danse. Dans la salle de musculation, des exercices de pilates et de renforcement musculaire sont possibles. En face, dans la salle de danse, Jean-Olivier Russo imagine déjà des exercices de danse contemporaine ou des jeux scéniques du clown, voire un peu de théâtre. « L’avantage du cirque, c’est que ça mélange plein de disciplines différentes », développe le responsable culturel.