PUB

Le Pays d’Héricourt inaugure un centre régional des arts du cirque

L'association l'Odyssée du cirque est locataire des locaux. | ©Le Trois – Jade Belleville
L'association l'Odyssée du cirque est locataire des locaux. | ©Le Trois – Jade Belleville
Reportage

C’est une première en Bourgogne-Franche-Comté, un centre régional des arts du cirque a ouvert. Le Pays d'Héricourt a inauguré, ce vendredi 21 novembre, ce nouveau bâtiment à Échenans-sous-Mont-Vaudois. L’école, l’Odyssée du cirque, occupe déjà les lieux.

Ce vendredi 21 novembre, la communauté de communes du Pays d’Héricourt a inauguré le premier centre des arts du cirque (CRAC) de Bourgogne-Franche-Comté. Au total, la France compte sept de ces bâtiments, dont un vient d’ouvrir à Échenans-sous-Mont-Vaudois. Un projet à hauteur de deux millions d’euros pour 18 mois de travaux. L’école de cirque l’Odyssée du cirque a pris possession des lieux depuis mi-septembre en tant que locataire. 

« C’est une belle construction de 1 000 mètres carrés », se félicite Fernand Burkhalter, président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt. Dans la salle principale de 700 mètres carrés, plusieurs activités circassiennes peuvent être pratiquées. « On a vraiment toute l’installation pour la pratique de l’aérien, du trampoline et de l’acrobatie », liste Jean-Olivier Russo, professeur de cirque et responsable culturel de l’Odyssée du cirque. Sur la partie droite de la salle principale, une dizaine de trapèzes, cordes ou encore tissus sont accrochés au plafond, à dix mètres de hauteur. Une hauteur supérieure à celle que l’Odyssée du cirque connaissait dans leur ancien lieu d’exercice : le chapiteau. « Au point le plus haut du chapiteau, on était à huit mètres », explique le responsable culturel. Par manque de place, seulement six modules aériens pouvaient être installés en même temps. 

Dans cette même salle, tout un matériel est mis à disposition pour pratiquer l’acrobatie, avec notamment un trampoline. « On a deux fosses de réception dont une avec des cubes pour pouvoir essayer des figures sans se faire mal », souligne Jean-Olivier Russo. Deux autres salles sont aussi prévues pour le cirque : une salle de musculation et une salle de danse. Dans la salle de musculation, des exercices de pilates et de renforcement musculaire sont possibles. En face, dans la salle de danse, Jean-Olivier Russo imagine déjà des exercices de danse contemporaine ou des jeux scéniques du clown, voire un peu de théâtre. « L’avantage du cirque, c’est que ça mélange plein de disciplines différentes », développe le responsable culturel.  

Salle principale du nouveau centre régional des arts du cirque.
La salle principale a une superficie de 700 m2. | ©Le Trois – Jade Belleville

Élargir l’offre de formation

Avec ces 1 000 mètres carrés destinés à l’entraînement, Jean-Olivier Russo l’assure, les 220 élèves de l’école ne se marchent plus dessus. Leur chapiteau faisant 300 mètres carrés au sol, les différents ateliers et exercices étaient plus condensés. Malgré l’inauguration du centre régional des arts du cirque, l’Odyssée du cirque a tenu à garder son chapiteau. « Maintenant, on a vraiment deux lieux distincts : le chapiteau pour les spectacles et le bâtiment pour les entraînements, la pratique, la pédagogie et la formation », indique le responsable culturel.

Avec ce nouveau centre, L’Odyssée du cirque souhaite étendre son offre de formation. L’école avait l’habitude d’accompagner les élèves dans la préparation du diplôme d’artiste de cirque. Certains de leurs anciens élèves ont aujourd’hui intégré la troupe du Cirque du Soleil. À l’arrêt depuis 2018, ces formations devraient reprendre. L’Odyssée souhaite également proposer des formations pour le Titre initiateur aux arts du cirque (TIAC). « C’est un titre qui permet de pouvoir travailler dans une école comme la nôtre », développe Jean-Olivier Russo. Aujourd’hui, trois professeurs travaillent à l’Odyssée du cirque, mais le responsable culturel l’assure, l’objectif est d’en recruter de nouveaux. 

Rayonnement du centre

« Avoir un centre comme ça à Échenans-sous-Mont-Vaudois, c’était peu probable », indique Jean-Olivier Russo. Sept centres régionaux des arts du cirque sont ouverts en France, la plupart dans de grandes villes. Alors, l’ouverture d’un centre à Échenans-sous-Mont-Vaudois peut surprendre. Pourtant, pour le président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt, ce projet est la suite logique d’une dynamique culturelle. « Ça complète le conservatoire de musique qui réunit 300 élèves, la médiathèque et le cinéma », liste-t-il. Avant d’ajouter que l’objectif est également que le centre ait un rayonnement régional et métropolitain. 

Nos derniers articles

Un docteur. | ©Julio César Velásquez Mejía from Pixabay

Un rendez-vous médical sous 48 heures : le réseau France santé se déploie dans le nord Franche-Comté

Le réseau France santé se déploie en Bourgogne-Franche-Comté avec un objectif : rendre l’offre de soins de proximité rapide, lisible et équitable sur le territoire. Chaque département va avoir 15 structures labellisées d’ici la fin de l’année. Dans le nord-Franche-Comté, les labellisations sont encore en étude.
,
Pelouse du stade Bonal, terrain du FC Sochaux-Montbéliard.

Ce que change un hiver rigoureux pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le championnat (comme la Coupe de France pour laquelle le FCSM joue ce samedi à 13 h 30 à Sarre-Union) ne fait pas relâche en hiver. Même si cette saison est plus rude qu’ailleurs, le club sochalien peut s’appuyer sur ses structures.
,
Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA.

Stellantis s’engage à assurer « un avenir industriel » au site de Poissy

Stellantis s'est engagé mercredi à assurer "un avenir industriel" au site de Poissy, seul site de production automobile en Ile-de-France, et écarte l'éventualité d'un plan social après l'arrêt de production des modèles qui y sont actuellement fabriqués.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC