Le Pays d’Héricourt inaugure un centre régional des arts du cirque

Ce vendredi 21 novembre, la communauté de communes du Pays d’Héricourt a inauguré le premier centre des arts du cirque (CRAC) de Bourgogne-Franche-Comté. Au total, la France compte sept de ces bâtiments, dont un vient d’ouvrir à Échenans-sous-Mont-Vaudois. Un projet à hauteur de deux millions d’euros pour 18 mois de travaux. L’école de cirque l’Odyssée du cirque a pris possession des lieux depuis mi-septembre en tant que locataire.
« C’est une belle construction de 1 000 mètres carrés », se félicite Fernand Burkhalter, président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt. Dans la salle principale de 700 mètres carrés, plusieurs activités circassiennes peuvent être pratiquées. « On a vraiment toute l’installation pour la pratique de l’aérien, du trampoline et de l’acrobatie », liste Jean-Olivier Russo, professeur de cirque et responsable culturel de l’Odyssée du cirque. Sur la partie droite de la salle principale, une dizaine de trapèzes, cordes ou encore tissus sont accrochés au plafond, à dix mètres de hauteur. Une hauteur supérieure à celle que l’Odyssée du cirque connaissait dans leur ancien lieu d’exercice : le chapiteau. « Au point le plus haut du chapiteau, on était à huit mètres », explique le responsable culturel. Par manque de place, seulement six modules aériens pouvaient être installés en même temps.
Dans cette même salle, tout un matériel est mis à disposition pour pratiquer l’acrobatie, avec notamment un trampoline. « On a deux fosses de réception dont une avec des cubes pour pouvoir essayer des figures sans se faire mal », souligne Jean-Olivier Russo. Deux autres salles sont aussi prévues pour le cirque : une salle de musculation et une salle de danse. Dans la salle de musculation, des exercices de pilates et de renforcement musculaire sont possibles. En face, dans la salle de danse, Jean-Olivier Russo imagine déjà des exercices de danse contemporaine ou des jeux scéniques du clown, voire un peu de théâtre. « L’avantage du cirque, c’est que ça mélange plein de disciplines différentes », développe le responsable culturel.
Élargir l’offre de formation
Avec ces 1 000 mètres carrés destinés à l’entraînement, Jean-Olivier Russo l’assure, les 220 élèves de l’école ne se marchent plus dessus. Leur chapiteau faisant 300 mètres carrés au sol, les différents ateliers et exercices étaient plus condensés. Malgré l’inauguration du centre régional des arts du cirque, l’Odyssée du cirque a tenu à garder son chapiteau. « Maintenant, on a vraiment deux lieux distincts : le chapiteau pour les spectacles et le bâtiment pour les entraînements, la pratique, la pédagogie et la formation », indique le responsable culturel.
Avec ce nouveau centre, L’Odyssée du cirque souhaite étendre son offre de formation. L’école avait l’habitude d’accompagner les élèves dans la préparation du diplôme d’artiste de cirque. Certains de leurs anciens élèves ont aujourd’hui intégré la troupe du Cirque du Soleil. À l’arrêt depuis 2018, ces formations devraient reprendre. L’Odyssée souhaite également proposer des formations pour le Titre initiateur aux arts du cirque (TIAC). « C’est un titre qui permet de pouvoir travailler dans une école comme la nôtre », développe Jean-Olivier Russo. Aujourd’hui, trois professeurs travaillent à l’Odyssée du cirque, mais le responsable culturel l’assure, l’objectif est d’en recruter de nouveaux.
Rayonnement du centre
« Avoir un centre comme ça à Échenans-sous-Mont-Vaudois, c’était peu probable », indique Jean-Olivier Russo. Sept centres régionaux des arts du cirque sont ouverts en France, la plupart dans de grandes villes. Alors, l’ouverture d’un centre à Échenans-sous-Mont-Vaudois peut surprendre. Pourtant, pour le président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt, ce projet est la suite logique d’une dynamique culturelle. « Ça complète le conservatoire de musique qui réunit 300 élèves, la médiathèque et le cinéma », liste-t-il. Avant d’ajouter que l’objectif est également que le centre ait un rayonnement régional et métropolitain.