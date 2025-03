Un centre de santé éphémère ouvre à Héricourt

Situé au 8 rue Edgar Faure, le centre proposera des consultations de médecine générale trois jours par semaine, pour un total de 18 heures par semaine dans un premier temps. Des médecins généralistes assureront ces permanences. L’objectif est d’étoffer progressivement l’équipe pour offrir davantage de créneaux de consultation.

Les consultations se tiendront les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, ainsi que le mercredi en soirée, de 18h à 20h. La prise de rendez-vous sera possible uniquement par téléphone au 03.39.79.02.68, du lundi au vendredi de 9h à 11h.