Montbéliard : ce qu’il faut retenir du dernier conseil municipal

Le temple Saint-Martin, un des édifices historiques les plus emblématiques de Montbéliard, nécessite une rénovation. Celle-ci, lancée en 2015, a pris du retard face à « des aléas inédits ». Ce chantier a connu une forte augmentation de son coût, passant de 3 à 4,7 millions d’euros. Ce surcoût est dû à des travaux plus complexes que prévu initialement, notamment dans la préservation de son architecture et de son patrimoine historique.

La Ville, déjà engagée à hauteur de 100 000 € pour cette rénovation, a décidé d’apporter un soutien supplémentaire de 50 000 €. Ce montant sera versé en deux temps : une première tranche dès la signature de la convention et une seconde tranche une fois les travaux terminés. L’objectif est de préserver cet édifice, qui constitue non seulement un lieu de culte, mais aussi un élément important du patrimoine de la ville et de son attractivité touristique.