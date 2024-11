Montbéliard : le point sur le projet de reconversion du château Wurtemberg

Depuis fin 2023, le projet de rénovation du château a franchi une première étape, avec la réouverture du circuit historique prévue pour les 21, 22 et 23 décembre prochains. La phase II, qui comprend la modernisation des bâtiments et l’optimisation énergétique du site, nécessitait la désignation d’un groupement de maîtrise d’œuvre. Sur les 24 candidatures reçues, le jury a retenu le groupement PROJECTILES pour la qualité de sa proposition, pour « sa scénographie audacieuse », et « un travail très minutieux et fouillé sur chaque proposition formulée ».

Le montant prévisionnel des travaux pour la tranche ferme (2024-2028) s’élève à 9,58 millions d’euros, avec des tranches optionnelles pour 2028-2030 s’élevant à 6,66 millions d’euros.