Fontaine : après la fermeture du foyer Epona, des accusations qui s’affrontent

Martial Millaret, administrateur provisoire également impliqué dans le dossier de la Villa des Sapins, aurait, selon Me Jakubowicz, failli à ses fonctions. Lors d’une conférence de presse en septembre, Martial Millaret a déclaré ne pas avoir reçu les documents nécessaires pour instruire son enquête. Une version contestée par Audrey Lehmann, qui assure avoir fait constater leur remise par huissier de justice, une information que nous ne pouvons vérifier sans les documents. « Il a menti et a plombé la structure », affirme l’avocat.

« Tout est orchestré », assène encore l’avocat, réfutant les justifications du conseil départemental, notamment concernant le nombre élevé de fugues et la sur-occupation de la structure. Dans l’arrêté de fermeture, le conseil départemental évoque un cas d’agression sexuelle. L’avocat rétorque : « La jeune fille est une affabulatrice. Le jeune homme qu’elle dénonce n’était pas à Epona au cours de cette période. On n’est pas dans Me Too et la parole de la femme ici. C’est une gamine dans une situation psychologique terrifiante et ce n’est pas parce qu’elle dit quelque chose que c’est vrai.Objectivement, c’est faux, il n’y a même pas de plainte ni de suites pénales. »

Quant à la procédure pénale en cours, sur l’enquête menée par le tribunal correctionnel de Belfort pour travail dissimulé et harcèlement moral, il insiste sur le fait « que chaque point pourra être démonté en temps et en heure ». « Qu’on vienne la chercher sur le plan judiciaire, on attend que ça. Cette procédure judiciaire est une pantalonnade », somme-t-il. Il fait état d’une procédure judiciaire similaire en 2022 où, selon lui, le Parquet s’était « acharné » en faisant appel malgré une relaxe.

Il évoque également des phénomènes « sectaires », « communautaires », de la part des anciens salariés qui ont témoigné et alerté les autorités. « Leurs profils pourront être détaillés en temps voulu. » . Ce sont leurs témoignages qui ont aussi permis d’appuyer la décision de fermeture. « C’est scandaleux. On ne se repose que sur du conditionnel. » Au Trois, ils sont une petite dizaine à avoir témoigné anonymement (lire ici).