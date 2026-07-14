Dominique Chaudey : « Notre bassin de vie, c’est le nord Franche-Comté »

Du point de vue de l’historien (il est professeur d’histoire-géographie au collège, NDLR), c’est un non-sens, qu’il faut corriger. D’un côté, Belfort est historiquement rattaché au Haut-Rhin (jusqu’en 1871, NDLR). De l’autre côté, Montbéliard, c’est la principauté de Wurtemberg, des princes germaniques. Nous avons donc deux entités très éloignées d’un point de vue culturel. Il y a aussi des ambiguïtés qu’il faut absolument lever et j’en viens au deuxième mot qui me semble important : l’identité. Comment construire une identité collective avec deux territoires qui ont pu ne pas se comprendre ? Nous sommes sur deux villes avec une certaine conflictualité. Il y a eu des rivalités sur l’AOM unique (autorité organisatrice des mobilités, NDLR), sur l’hôpital… J’ai l’impression que nous entendons en permanence ces rivalités, mais que nous avons du mal à nous projeter. Pour répondre à votre question, pour l’instant, j’ai l’impression que le nord Franche-Comté ce n’est pas grand-chose à cause de ce problème originel et de la conflictualité entre ces deux villes. C’est ce qu’il faut dépasser.