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Pays d’Héricourt : Dominique Chaudey élu président de la communauté de communes

Dominique Chaudey est le nouveau président du Pays d'Héricourt.
Avec 44 voix, Dominique Chaudey est le nouveau président du Pays d'Héricourt. | ©Le Trois – Jade Belleville

Maintenant que tous les maires sont élus, le conseil communautaire d’installation du Pays d’Héricourt peut prendre place. La mission des conseillers ce mardi 7 avril : élire le président et les vice-présidents.

Comme le veut la tradition, le doyen du conseil communautaire du Pays d’Héricourt prend la présidence de la séance. Cette séance a une saveur particulière, puisque c’est durant cette dernière que le ou la présidente de la communauté de communes est élu. Ce mardi 7 avril, Luc Boullee prend le micro et se charge des premières tâches administratives : désignation du secrétaire de séance, adoption du procès-verbal du dernier conseil et finalement le point clef de la soirée : l’élection du président. 

« Est-ce qu’il y a un candidat ? », questionne le doyen. « Je suis candidat, s’exclame Dominique Chaudey, maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois en se levant. Cette candidature s’inscrit dans la gouvernance entre les maires des villages et de la ville. » Contrairement à son prédécesseur, Gilles Lazar, maire d’Héricourt, ne brigue pas la présidence de la communauté de communes du Pays d’Héricourt (lire notre article). Le maire communiste a délogé le socialiste Fernand Burkhalter de son siège de maire d’Héricourt lors du second tour des élections municipales de mars.

Un par un, les conseillers communautaires ont glissé leur enveloppe dans l’urne. Malgré quelques votes blancs et nuls, « Dominique Chaudey est élu président de la communauté de communes », annonce le doyen. Au total, il récolte 44 voix. « Cette entente (gouvernance entre les maires, NDLR) n’est pas factice, elle se conjuguera au quotidien, je le promets. »

Gilles Lazar élu en tant que vice-président

Le nouveau président de la communauté de communes prend les rênes de la séance. En suivant le protocole, le nombre de vice-présidents est désigné, tout comme le nombre de conseillers délégués. Les conseillers municipaux sont de nouveau appelés devant l’urne. Cette fois-ci pour élire le vice-président. Sans grande surprise, Dominique Chaudey soutient Gilles Lazar qui se porte candidat. Avec 39 voix, le maire d’Héricourt est élu 1er vice-président. « Nous vivons un moment démocratique important sur notre territoire. Les villages et la ville-centre sont parvenus à un accord de gouvernance. Pendant la campagne électorale, je m’étais engagé à ne pas briguer la présidence : promesse tenue », assure Gilles Lazar. 

En suivant le même processus, les vice-présidents sont élus un à un. Michel Claudel, maire de Brevillers est élu vice-président, Sylvie Daval, adjointe à la Ville d’Héricourt, 3e vice-présidente, André-Marie Depoutot, maire de Laire, 4e vice-président, Marianne Ecoffet, adjointe à la Ville d’Héricourt, 5e vice-présidente, Jean-Pierre Jeanroy, maire de Couthenans, 6e vice-président, Sandrine Paleo adjointe à la Ville d’Héricourt, 7e vice-présidente, Pascal Boulade, maire d’Aibre, 8e vice-président, Luc Boullée, maire de Verlans, 9e vice-président.

Hommage à Ines

La séance d’installation a commencé avec une minute de silence en hommage à Inès, la lycéenne décédée, percutée par un bus scolaire le 2 avril (lire notre article). « J’invite la population de la ville d’Héricourt et du Pays d’Héricourt à exprimer sa solidarité à la famille jeudi prochain à 17h 30 dans le cadre d’un hommage public », annonce Fernand Burkhalter, ancien maire d ’Héricourt. « Je veux aussi exprimer ma solidarité à tous les chauffeurs de bus des transports scolaires qui ont été profondément marqués et touchés par cet accident mortel. » 

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