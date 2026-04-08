Pays d’Héricourt : Dominique Chaudey élu président de la communauté de communes

Comme le veut la tradition, le doyen du conseil communautaire du Pays d’Héricourt prend la présidence de la séance. Cette séance a une saveur particulière, puisque c’est durant cette dernière que le ou la présidente de la communauté de communes est élu. Ce mardi 7 avril, Luc Boullee prend le micro et se charge des premières tâches administratives : désignation du secrétaire de séance, adoption du procès-verbal du dernier conseil et finalement le point clef de la soirée : l’élection du président.

« Est-ce qu’il y a un candidat ? », questionne le doyen. « Je suis candidat, s’exclame Dominique Chaudey, maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois en se levant. Cette candidature s’inscrit dans la gouvernance entre les maires des villages et de la ville. » Contrairement à son prédécesseur, Gilles Lazar, maire d’Héricourt, ne brigue pas la présidence de la communauté de communes du Pays d’Héricourt (lire notre article). Le maire communiste a délogé le socialiste Fernand Burkhalter de son siège de maire d’Héricourt lors du second tour des élections municipales de mars.

Un par un, les conseillers communautaires ont glissé leur enveloppe dans l’urne. Malgré quelques votes blancs et nuls, « Dominique Chaudey est élu président de la communauté de communes », annonce le doyen. Au total, il récolte 44 voix. « Cette entente (gouvernance entre les maires, NDLR) n’est pas factice, elle se conjuguera au quotidien, je le promets. »