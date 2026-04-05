Héricourt : Gilles Lazar ne briguera pas la présidence de la com-com

Gilles Lazar ne succédera pas à Fernand Burkhalter à la présidence de la communauté de communes du Pays d’Héricourt. Le nouveau maire d’Héricourt, élu le 22 mars en devançant Fernand Burkhalter, le maire sortant, indique qu’un « accord de gouvernance très fort a été trouvé avec les maires des villages ».

Un accord qui prévoit que la présidence de la communauté de commune revienne au maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois, Dominique Chaudey et que la première vice-présidence revienne à Gilles Lazar. L’élection du président et des vice-présidents de la communauté de communes doit avoir lieu ce mardi 7 avril.

L’économie étant du ressort des communautés de communes, l’objectif d’accueillir de nouvelles entreprises, des PME-PMI, restera la priorité : finir de remplir la zone des Guinnottes, puis identifier des friches ou d’autres lieux pour créer une nouvelle zone d’activité.