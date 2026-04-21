Nord Franche-Comté : comment l’offre de soins dentaires va être boostée

Le coût total de l’investissement est de 3 millions d’euros, dont 2,2 millions d’euros provenant d’une dotation de l’agence régionale de santé (ARS) et 300 000 euros du Pôle métropolitain du nord Franche-Comté. Cette somme a permis d’équiper l’hôpital nord Franche-Comté de dix nouveaux cabinets de consultation au sein de la nouvelle unité de chirurgie dentaire de l’établissement. Cette nouvelle unité a été aménagée à l’ancien emplacement de l’urologie. Cette discipline fait de plus en plus appel à des soins ambulatoire, ce qui a réduit l’espace nécessaire et permet de réaliser d’autres projets, dont ces dix nouveaux fauteuils dentaires. Auparavant, il n’y avait qu’un seul fauteuil dentaire à l’hôpital nord Franche-Comté (HNFC).

Ce nouvel équipement a accueilli ses premiers patients, mais pour l’instant uniquement des patients hospitalisés. Ce n’est qu’à la rentrée de septembre qu’il sera possible d’aller en consultation dentaire à l’hôpital. A partir de septembre, des étudiants en dernière année de chirurgie dentaire viendront se former à l’HNFC et ainsi renforcer l’équipe.

Outre l’investissement de 3 millions d’euros, cette unité dentaire engendrera un coût de fonctionnement de l’ordre d’un million d’euros, a souligné le directeur de l’hôpital, Pascal Mathis, lors de l’inauguration ce lundi 20 avril 2026. « Il faudra avoir une activité équivalente », a-t-il souligné.

De son côté, le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier, s’est réjouit de cette ouverture de nouveau service, y voyant le « signe d’un léger redressement » dans un paysage général en France de déficit d’offre de soins.