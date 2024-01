Ces investissements pour que l’hôpital Nord Franche-Comté puisse faire face

Un investissement majeur est également programmé au Chênois, à Bavilliers. 60 nouveaux lits de soins médicaux et de réadaptation, deux unités d’accueil de douze lits pour les patients souffrants de maladies neurodégénératives et vingt places d’hospitalisation seront ajoutés, pour répondre au «papy-boom», comme l’appelle Jean-Baptiste Andreoletti, le président de la commission médicale d’établissement. L’investissement s’élève à 18 millions d’euros. Fin 2026, le site disposera de 520 lits et places. Un programme d’investissement est aussi engagé pour l’Ehpad des 4 Saisons, à Delle. Le projet, de 16 millions d’euros, prévoit une reconstruction de l’Ehpad, qui comprendra 90 lits.

Ces investissements sont engagés dans une période de fortes tensions ; elles se multiplient à l’hôpital Nord Franche-Comté ces derniers mois (lire nos articles). Les données de l’établissement (lire ci-dessus) le «placent toujours largement en tête de tous les établissements de santé de la région Bourgogne-Franche-Comté après les deux CHU de Dijon et Besançon», replace le directeur. Celui-ci a finalement confirmé que le projet d’extension des urgences est désormais validé. Les études se poursuivent. Les travaux doivent débuter fin 2024. «Ils permettront de regrouper et d’étendre les conditions de prise en charge et d’attente au sein d’un secteur qui pourra accueillir une cinquantaine de patients», détaille Pascal Mathis. Un dispositif territorial installé dans le nord Franche-Comté, en lien avec la régulation régionale du Samu, doit aussi voir le jour pour mieux orienter les patients pour les soins non programmés.