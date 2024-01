HNFC : « Nous avons l’impression que la situation est insoluble »

Ce mardi 23 janvier, la direction de l’hôpital nord Franche-Comté a organisé un point presse après l’annonce de l’arrivée d’une réserve sanitaire pour aider à la saturation des urgences. « La situation est extrêmement difficile. Elle nous a tous mis en alerte dans les dernières semaines », commente Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital Nord Franche-Comté (lire notre article).

Ce qui inquiète, dans ce nouvel épisode de crise, c’est que là où les passages difficiles de l’hôpital se cristallisaient sur les phases épidémiques, ce n’est plus le cas aujourd’hui. « Il n’y a plus de saisonnalité », expose Pascal Mathis. Et la saturation n’a pas de rapport avec le flux de patients qui est plutôt « habituel ». « Il y a toujours eu une augmentation des cas sur les périodes hivernales. » Ce qui change, c’est le profil des patients. L’afflux se concentre sur des patients âgés, « voir très âgés », a indiqué le directeur de l’hôpital Nord Franche-Comté. Chaque jour, ce sont une centaine de patients âgés qui affluent vers les urgences. « Et la moitié des patients doivent ensuite bénéficier d’une hospitalisation complète. »

L’augmentation se ressent depuis septembre 2022, et les patients sont « souvent polydépendants » et demandent des soins « nécessaires et délicats ».

Face au manque de moyens humains, ces patients se retrouvent à patienter très longuement aux urgences. « Ce public ne devrait pas se retrouver trop longtemps positionné aux urgences, mais malheureusement, c’est le cas actuellement. La saturation conduit à une complexification de l’accueil que l’on doit normalement à nos patients. » La crise est structurelle. « Il y a un engorgement fort, une tension pour faire face aux besoins de la population. »