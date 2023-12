Deux députés en deux mois alertent sur l’état de l’hôpital Nord Franche-Comté

Le 12 octobre dernier, Géraldine Grangier, députée Rassemblement National de la 4e circonscription du Doubs, interpellait le ministre de la Santé sur l’état de l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans, après le déclenchement du plan blanc. « Attentes interminables aux urgences, services saturés, les patients et leurs familles n’en peuvent plus et les soignants sont épuisés », relatait-elle, expliquant recevoir des plaintes des habitats du Doubs « chaque semaine ».

Le 30 novembre, Florian Chauche (La France Insoumise), député de la 2nde circonscription du Territoire de Belfort, a alerté le directeur général de l’agence régionale de santé sur l’hôpital. « Nous avons récemment franchi un cap. Nous sommes très clairement dans une période de crise grave, où les conditions dans lesquelles les patients sont accueillis sont indignes d’un pays tel que le nôtre », écrit-il. Il expose lui aussi avoir reçu plusieurs témoignages relatant des situations inadmissibles. « Je n’ose imaginer les conséquences de ces dégradations dans les prises en charge, alors que nous faisons d’ores et déjà face à des pertes de chance importantes pour les patients », témoigne le député.