L’hôpital Nord Franche-Comté renouvelle son parc d’imagerie pour 9,2 millions d’euros

Les nouveaux équipements disposeront de technologie plus avancée, renforçant leur fiabilité. Côté amélioration, les nouveaux outils proposeront notamment une meilleure qualité d’image, un diagnostic facilité et plus rapide. Les machines seront aussi « mieux adaptées aux différentes morphologies » des patients. Les scanners proposeront de nouvelles capacités d’imagerie cardiaque et interventionnelle et les IRM vont moins consommer d’énergie.