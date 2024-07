Ça “dé-bloch” complètement à Pays de Montbéliard Agglomération !

« J’ai choisi une alliance avec des gens qui ne sont pas d’extrême droite comme on le dit à tort et à travers, rétorque Matthieu Bloch. Eux ont choisi une alliance avec des gens qui disaient qu’il fallait marcher sur Matignon. Je ne pense pas qu’ils aient de leçons à me donner. Moi, je continue de travailler avec eux, dans le cadre de l’intérêt du territoire. » La gauche, elle, reste sur les fondements de l’alliance majoritaire de PMA : un travail avec une « droite républicaine ». « Certains n’en font plus partie, dont Matthieu Bloch. Il suffit de regarder les affiches de sa campagne pour en avoir la preuve. Sa photo était à côté de celle de Jordan Bardella. Et il n’y avait même pas le logo du parti des LR », atteste le socialiste Eric Lançon, conseiller communautaire, élu d’opposition à Montbéliard. Au-delà de cette posture politique, la gauche s’étonne surtout du silence des figures locales de la droite. Charles Demouge, président de PMA, en tête. Et ce ne sera pas sans conséquences à la bonne marche de la collectivité.

Du côté du président de l’agglo, il n’y a pourtant pas de soucis. « On n’a aucune expression de la gauche au niveau du président, donc on n’a rien à dire », déclare, simplement, Daphné Klopfenstein, la cheffe de cabinet. « On attend un effort de clarification de sa part. Tout comme ce que l’on a demandé à Marie-Noëlle Biguinet (la maire de Montbéliard et 1re vice-présidente de PMA, NDLR) », somme Éric Lançon (lire notre article). « C’est cette ambiguïté qui pose problème. Du président et de la part de la droite de PMA, on a besoin d’une clarification », s’accorde Damien Charlet. De nouveau contacté pour connaître cette position, Charles Demouge n’a pas répondu à notre message.

Cette posture agace également Nicolas Pacquot, le candidat défait par Matthieu Bloch. « Il y en a qui n’assument pas », déplore-t-il. « Quand on est élu d’une agglomération de 140 000 habitants, on a une responsabilité politique », complète encore celui qui a été député de 2022 à 2024. « [Les LR] ont toujours su faire le front républicain. Aujourd’hui, la digue a sauté, replace-t-il avant de poursuivre son analyse : Ils cherchent des excuses en disant que le RN, ce n’est plus l’extrême droite. Il y a un petit côté schizophrène. Ils pensent aux échéances municipales et communautaires de 2026, ils ne veulent pas se couper des électeurs. »