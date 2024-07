Matthieu Bloch : « Je ne suis pas devenu un facho du jour au lendemain »

Il espérait, ce dimanche soir, le maintien de Virginie Dayet, candidate de l’union de gauche. Avec 21,56% des suffrages exprimés, elle était aussi qualifiée, dépassant les 12,5% des inscrits, nécessaires pour aller au second tour. « Je ne vois pas comment une élue communiste pourrait soutenir un élu macroniste », glissait-il alors. Un voeu pieux, aussi, afin de s’assurer que les voix de Nicolas Pacquot ne se multiplient pas. Peine perdue, puisqu’elle s’est retirée, appelant à faire barrage « au Rassemblement national en votant pour Nicolas Pacquot » (lire notre article).

Le candidat était plutôt confiant sur la seconde partie de la campagne. « Si on ne prend en compte que la sociologie de la 3e circonscription, je n’aurai pas dû faire autant de voix. Car c’est une circonscription qui est moins populaire que la 4e, avec des zones urbaines et péri-urbaines et une zone plus riche qu’est le plateau de Maîche avec un PIB par habitant plus élevé. Cela veut dire que j’ai réuni la droite. »

Il est tout de même conscient que les voix qui lui restent à aller trouver sont celles perdues en s’alliant avec le Rassemblement national. « Durant le second tour, il y aura des gens à convaincre, qui ont eu peur avec tout le bashing qu’il y a eu sur le Rassemblement national. Avec ceux qui me faisaient entrer dans la fachosphère. » Il poursuit : « Peut-être qu’il faut aussi que je rassure certaines personnes : je ne suis pas devenu un facho du jour au lendemain. D’ailleurs, le Rassemblement national d’aujourd’hui n’est plus le Front national d’hier. »

Selon lui, l’alliance LR-RN se poursuivra « sereinement à l’Assemblée » si elle obtient la majorité absolue. « Nous partageons des valeurs communes. Le Rassemblement national d’aujourd’hui est le RPR (Rassemblement pour la République) des années 90 ». Cet ancien parti, créé par Jacques Chirac, se réclame du gaullisme et a été un parti d’opposition lors des deux septennats de François Mitterand. Il est ensuite devenu l’UMP en 2002, puis le parti Les Républicains en 2016.

Et de conclure : « Je prends le poids de la responsabilité. La déception peut être à la hauteur de l’attente ; on doit être au rendez-vous. Il y a une vague très claire, une envie de retrouver une France plus patriote qui réponde plus aux sujets régaliens. »