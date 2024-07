Législatives : front anti-RN dans le nord Franche-Comté et soutien mesuré aux Insoumis

Ce front n’est pas aussi clair dans la seconde circonscription du Territoire de Belfort (résultats complets ici), où le candidat RN Guillaume Bigot (37,86 %) sera opposé au candidat La France Insoumise Florian Chauche (28,02 %). Le 3e du premier tour, non qualifié pour le second, Didier Vallverdu (17,27 %) ne donne aucune « consigne de vote ». « Si cela avait été un candidat écologiste ou socialiste [j’aurais appelé à voter pour lui] », indique-t-il, par téléphone, ce lundi matin. D’ajouter : « Je n’aurais eu aucune hésitation. » De poursuivre : « Je ne peux pas appeler à voter pour un candidat dont la famille politique tient des propos favorisant l’antisémitisme et qui considère que l’ordre est problématique », ajoute-t-il, glissant par la suite « ne pas être propriétaire des voix ». Dans un communiqué de presse envoyé ce lundi après-midi, Florian Chauche appelle à voter, « sans équivoque » pour Ian Boucard. « Nous ne confondons pas adversaire politique et ennemi de la République », aj-t-il, lui aussi. Il indique aux électeurs du parti Les Républicains : « Nous nous affrontons sur le terrain des idées, mais nous avons en commun les valeurs républicaines. Si l’extrême-droite arrive au pouvoir, nous serons tous perdants. »

Cette différence de traitement chez les LR s’entend aussi du côté de Damien Meslot, maire de Belfort et patron du parti dans le Territoire de Belfort. Après avoir salué la décision de Marie-Eve Belorgey pour la première circonscription du Territoire de Belfort, il indique qu’il pourrait se positionner plus tard dans la semaine vis-à-vis de la seconde circonscription. En ajoutant : « Je me félicite de cet appel républicain. » Il n’est pas certain que ce soit une porte ouverte à Florian Chauche, alors qu’il positionne depuis plusieurs mois La France insoumise en dehors « de l’arc républicain ». Christophe Grudler, responsable départemental du MoDem, député européen, réélu le 9 juin (lire notre article) appelle à une « résistance démocratique pour empêcher le RN d’avoir les pleins pouvoirs ». Il n’appelle pas, non plus, à voter en faveur de l’Insoumis Florian Chauche.