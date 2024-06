Européennes : Christophe Grudler réélu en Franche-Comté

Christophe Grudler, député européen sortant, 12e sur la liste menée par Valérie Hayer, « Besoin d’Europe », du groupe Renew, garde son poste. « Je suis, évidemment, très content.» « Il s’est passé tellement de choses », remarque-t-il aussi. La fièvre d’extrême droite, la dissolution de l’Assemblée nationale. « Je serai dès demain (mardi, NDLR) à Bruxelles, pour poser les bases de notre futur travail », poursuit-il. Il continuera de suivre les dossiers industrie, énergie, espace et défense. « Je suis allé pour cela au Parlement européen, très imprégné de mon nord Franche-Comté.» Ce sont des dossiers qui étaient auparavant secondaires, maintenant « au coeur de l’action ».

Sur l’élection européenne en elle-même, il déplore un taux d’abstention « toujours trop important par rapport aux enjeux européens ». « C’est dommage, on a besoin de l’Europe », insiste-t-il. Et note que le vote RN n’est plus « un vote contestataire». C’est un vote qui l’inquiète, en termes d’enjeux européens. « Avec eux, c’est une perte d’affluence de la France à Bruxelles. Ils ne vont pas s’investir dans les dossiers, c’est donc plus de place aux Allemands.»

Les résultats l’inquiètent aussi en termes d’enjeux nationaux : « C’est inquiétant pour la démocratie. Ce sont des partis anti-démocratiques, sous influence de la Russie en France. C’est un danger qui est devant nous. »

Quant à la dissolution de l’Assemblée nationale, Christophe Grudler affirme que cela est la preuve que les votes lors les élections européennes ont « des conséquences ». « [Emmanuel Macron] a fait un choix courageux, qui a un seul but, enrayer la montée du Rassemblement national. Le risque, c’était les plein pouvoir en 2027 », commente-t-il relevant que « la montée du RN n’est pas une fatalité ».s