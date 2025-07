Belfort : le tribunal annule la motion du Département sur les mineurs étrangers non accompagnés

Le 28 septembre 2023, les élus du conseil départemental du Territoire de Belfort avaient approuvé une motion, à l’unanimité des suffrages exprimés (17 voix), évoquant une « saturation » des dispositifs de protection de l’enfance (à retrouver ici) ; le texte visait, par voie de conséquence, à plafonner la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés (lire notre article). Une décision qui était vue comme un acte plus politique que juridique (lire notre article). À l’époque, le Territoire de Belfort accueillait 89 mineurs et majeurs (jusqu’à 21 ans) non accompagnés, pour 61 places. Pour justifier cette motion, le Département estimait que la « sécurité et la protection des enfants [n’étaient] plus assurée[s] ». La motion notaire encore : « Le Département limitera la prise en charge (des MNA, NDLR) jusqu’à ce que le dispositif retrouve des capacités d’accueil dignes »,

Cette motion avait été contestée par quatre associations : l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité (AADJAM) ; la Ligue des droits de l’homme (LDH) ; le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) ; et l’association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE). Elles ont d’abord été retoquées, dans une procédure en référé, jugeant l’urgence (lire notre article). Elles ont ensuite saisi le tribunal administratif sur le fond. Il a écouté les arguments des différentes parties, le 2 juillet, à Besançon. Et a rendu sa décision ce vendredi 25 juillet.