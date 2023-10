Le Territoire de Belfort plafonne la prise en charge des mineurs étrangers

Le Conseil départemental du Territoire de Belfort, qui dit être confronté à une “saturation” de ses dispositifs de protection de l’enfance, va plafonner la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés (MNA), selon une motion consultée mardi par l’AFP. “Je suis particulièrement vigilante au respect des droits fondamentaux de tous les enfants dans notre pays”, a réagi auprès de l’AFP la secrétaire d’Etat à l’Enfance Charlotte Caubel, qui dit prendre “acte du positionnement politique” du Département.

“La prise en charge croisée des MNA et des enfants relevant partiellement de la pédopsychiatrie entraîne une saturation des structures, une embolie des services et révèle un manque cruel de réponses en matière de soins adaptés”, écrit la collectivité dans sa motion. Présentée par Florian Bouquet, président LR du Territoire de Belfort, l’un des plus petits départements de France, elle a été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (17 voix) lors de sa dernière assemblée publique, le 28 septembre.

Avant l’été, plusieurs autres départements, également confrontés à une hausse des placements d’enfants en danger et à un afflux de mineurs isolés étrangers, avaient déjà alerté sur une situation “intenable”. “L’accueil des mineurs et des majeurs non accompagnés contribue également à la saturation du dispositif au regard de l’augmentation du flux constaté depuis le milieu de l’année 2023”, poursuit la motion, selon laquelle “89 mineurs et majeurs non accompagnés” sont actuellement dans le Territoire de Belfort, pour “61 places”.