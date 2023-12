MNA : le tribunal administratif rejette le recours de plusieurs associations contre le Département

Le 23 novembre 2023, plusieurs associations* ont déposé un recours visant à annuler une motion prise par le Département du Territoire de Belfort. Mais le recours a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon.

Il s’agissait d’une motion datant du 28 septembre 2023 (lire ici), ayant pour objet d’alerter sur la saturation des dispositifs de protection de l’enfance du département et, du fait de cette saturation, limiter la prise en charge par le département de nouveaux mineurs étrangers non accompagnés. Elle a été adoptée par l’ensemble des élus et a fait grandement polémique. Jusqu’à faire réagir la secrétaire d’État chargée de l’enfance Charlotte Caubel qui a annoncé envisager la re-nationalisation de la protection de l’enfance.