« Nous ne sommes pas la poubelle du 90 » : manifestation autour de la centrale Trabet

Pour rassurer habitants et collectivités, Trabet, vendredi 6 juin, a organisé une visite du site avec la presse (lire notre article). Durant celle-ci, ils se sont défendus sur les reproches qui lui sont formulés. Mais malgré cela, les doutes sur ses manières de procéder subsistent. Le directeur de Rapala VMC France, Jean-Philippe Nicolle, manifeste lui aussi. Il regrette que son entreprise n’ait pas été consultée. Située juste à côté du site où s’installe Trabet, l’entreprise accueille soixante personnes, organisées en 3×8.

Avec un camion de Trabet annoncé toutes les cinq à sept minutes et un seul portail pour l’entrée et la sortie de la zone industrielle, le directeur de Rapala, s’inquiète pour la circulation des véhicules. « Les camions ne peuvent pas se croiser sur la zone, les routes sont trop étroites », assure-t-il. Il dénonce notamment un « déni de démocratie ». « La consultation publique n’est pas finie et la centrale est presque déjà montée. Ils font tout à l’inverse, c’est un choix. Ils nous prennent en otage. C’est le mode de fonctionnement de ce type de centrale. » Dans sa bouche, les mots sont très forts. Et la colère, présente.

À quelques centaines de mètres de la manifestation, il y a en effet de l’activité sur le site loué par Trabet. Des ouvriers en gilet orange fluo et casques blancs sont présents. Depuis la visite du site il y a cinq jours, les îlots ont été montés et des tas de granulats neufs ont été importés de Rougemont. Plusieurs voitures floquées Trabet quittent la zone, croisant les manifestants à l’entrée.

La présentation du projet par Trabet à Rapala VMC France il y a une semaine, n’a pas suffi à rassurer Jean-Philippe Nicolle. Il promet cependant n’avoir « rien contre la société Trabet ». « Ils ont des contraintes, on l’entend. On est dans l’écoute, dans le dialogue, mais pour ça il faut être deux. Et là, on se sent un peu seuls. » Il complète : « On est tous des entrepreneurs qui veulent faire prospérer leur entreprise. Et on est tous pour la rénovation de l’autoroute et le développement de nos territoires. Mais si au début du chantier on a des doutes, comment on garantit la sécurité pendant ? On veut du bon sens et pouvoir se baser sur la confiance. »