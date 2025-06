Morvillars : l’opposition s’organise contre le projet de centrale d’enrobé

Mais ce que les élus et habitants redoutent surtout, ce sont les rejets atmosphériques qui sortiront des cheminées culminant à dix-sept mètres de haut. S’appuyant sur un article de Ici Occitanie écrit à l’occasion de l’installation d’usines d’enrobés près de Toulouse pour le projet de l’A69, les élus craignent particulièrement les rejets de hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces polluants organiques persistants, reconnus cancérigènes, se trouvent notamment dans le bitume servant à fabriquer l’enrobé. « On a beau nous garantir tous les filtres possibles et inimaginables, la pollution on l’aura malgré ça, assure Baptiste Guardia. Ça va redescendre tout autour. Les premiers champs agricoles sont à 200 mètres. L’entreprise a annoncé que les odeurs de goudron chaud et autres seront perceptibles vraiment autour de la centrale, mais il n’y a aucun périmètre défini. »

La période des travaux, à partir de juin, ne va pas aider les communes à supporter les nuisances olfactives et auditives, estime Jean-Christophe Poinas. « Ce sera en plein été, à une période où on ouvre les fenêtres pour aérer les locaux ou dormir au frais. Le collège et les deux écoles situées à proximité seront aussi impactés par ces nuisances, surtout pour les activités extérieures. »

Les deux élus s’alarment également des conséquences sur la faune et la flore, avec notamment la présence de sites classés Natura 2000, dont les plus proches sont à 200 mètres. Dans le dossier soumis à la préfecture, Trabet a considéré que les espèces animales « pourront aisément se reporter sur les milieux naturels adjacents, tout à fait comparables et non limitants pour l’alimentation de la faune ».