Nommay : l’enrobé innovant d’Eurovia qui réduit coûts et émissions pour les routes secondaires

Son défaut ? Il est quelque peu plus fragile qu’un bitume à chaud. Moins compact. Il est pour le moment plus destiné aux routes secondaires et aux voies à faible ou modéré trafic. Ce mercredi 9 octobre, Eurovia posait 1 000 mètres de cet enrobé sur une piste cyclable entre Nommay et Trévenans, pour le compte de Pays de Montbéliard Agglomération (1000 mètres d’enrobés pour 170 000€ HT).

Eurovia souligne cependant que l’enrobé à chaud demeure la norme pour les routes principales, car ce procédé, nommé Ecovia, n’est pas encore destiné à supporter un trafic dense. Néanmoins, l’entreprise est optimiste quant à l’avenir de ce produit : « Il sera appliqué progressivement sur les chantiers appropriés », ajoute Benoît Boiteux. Et Eurovia imagine qu’il pourra aussi être utilisé sur des autoroutes d’ici quelques années, grâce à la progression de la technique. Ce matériau « à froid » est posé entre avril et octobre et va prochainement être testé en bande de roulement, sous du bitume à chaud,sur des routes plus fréquentées, notamment à Besançon.