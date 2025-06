Bourogne : face à l’opposition, Trabet ouvre les portes de sa centrale d’enrobé

Au-delà des critiques et interrogations, Travet avoue que le chantier représente beaucoup pour eux. Le déplacement du matériel avant le rendu de la décision de la Dreal et de la préfecture, est « une prise de risques » pour l’entreprise. Comptez environ 400 000 euros de coûts engagés pour l’installation. Et si le chantier ne se fait pas, « là on est en millions [d’euros de pertes] », dévoile Jean-Michel Ailloud. « Et il y aurait une quarantaine de personnes qui n’auraient pas d’activités jusqu’en septembre, ajoute Mouhajed Laroussi, le directeur travaux pour Trabet. Nos équipes commencent à s’inquiéter, ils ont des enfants à nourrir, des maisons à payer. » Répartis en deux phases entre 2025 et 2026, les travaux de rénovation de l’A36 représentent la moitié du chiffre d’affaires de Trabet de son secteur d’activité « Gros travaux ».

Entre les exigences et le calendrier du client, les véhémences des citoyens et entreprises riveraines, et soumis à la décision de la Dreal et de la préfecture, un peu d’agacement se faisait ressortir, ce vendredi, du côté de Trabet. « Il y a l’effet A69, regrette Julien Ailloud. Chacun veut faire son petit A69 chez lui. » L’entreprise affirme comprendre les inquiétudes. « C’est l’inconnu qui fait peur », compatit Éric Weimann. Dans une volonté d’honnêteté et de transparence, les quatre responsables de l’entreprise se sont dits prêts à ouvrir la porte du site à ceux qui le demanderont, riverains et élus compris.

Jeudi, la réunion publique a réuni 60 personnes et la pétition lancée en ligne a déjà recueilli plus de 700 signatures en quatre jours. L’association Ecovigie 2 appelle à un rassemblement mercredi 11 juin, à 18h, dans la zone industrielle.