Covid-19 : 164 décès, 800 hospitalisation et 550 sorties d’hôpital

Le bilan quotidien de l’ARS fait état ce dimanche de 11 décès supplémentaires en 24 heures en Bourgogne – Franche-Comté et de 100 hospitalisations de plus. Mais aussi de 50 sorties d’hôpital.

Les opérations de transfert de malades graves vers d’autres régions ont continué ce dimanche 29 mars, pour prévenir toute saturation des services de réanimation des établissements de Bourgogne-Franche-Comté. Plus de 800 patients sont hospitalisés, contre 700 hier samedi, et « 164 décès en établissements de santé » sont à déplorer, contre 153 hier, soit 11 de plus, selon le bulletin quotidien de l’ARS (agence régionale de santé). 550 sorties d’hospitalisation sont également recensées.

Cependant, la tension reste forte sur le système régional, souligne l’ARS.

La stratégie hospitalière vise à optimiser les moyens à l’échelle régionale comme nationale, et à augmenter les capacités en réanimation. Dans ce contexte, les transferts de 50 patients de Bourgogne-Franche-Comté sont organisés depuis ce samedi et jusqu’à demain, en lien étroit avec les ARS Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, comme nous l’indiquions hier.

216 patients sont admis en réanimation, dont 17 ont pu être transférés hier. Une vingtaine de transferts sont programmés ce dimanche.

Les patients jusqu’alors hospitalisés dans les établissements de première et deuxième ligne du Doubs, du Territoire de Belfort, de Haute-Saône, de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, sont transportés par différents moyens définis suivant les destinations (avion, hélicoptères sanitaires, de l’armée, ou de la sécurité civile, moyens terrestres).

Ces mouvements sont supervisés par une cellule de régulation régionale, fruit d’une étroite collaboration entre les CHU de Besançon et de Dijon avec l’ARS et l’ensemble des établissements de première et deuxième lignes, et en articulation avec le centre de crise national du Ministère des Solidarités et de la Santé.