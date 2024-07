Une offre de reprise de Metalliance inquiète Gaussin

La filiale du groupe Gaussin Metalliance est en redressement judiciaire depuis le mois de mai. Elle produit notamment, pour le compte de la maison-mère, les véhicules de manutention dédiés au secteur de la logistique (ATM), notamment pour le marché nord-américain. La situation financière de Metalliance a plongé le groupe, dont le siège est à Héricourt, dans des difficultés économiques importantes, révélant d’importantes problématiques d’organisation de la production puis dévoilant ensuite des tensions au sein de la gouvernance de l’entreprise (relire notre enquête).

Le 17 juin, Steve Filipov a déposé une offre de reprise de l’entreprise basée à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), comme il le confirmait dans un communiqué de presse du 4 juillet ; l’offre s’élève à un million d’euros, selon Gaussin. Cette offre « propose une reprise en cession globale dans l’objectif de stabiliser les activités, préserver les emplois et relancer la croissance », indique le potentiel repreneur, qui la porte avec la société Corail-SM, créée au mois d’avril, à Paris. 10 millions d’euros doivent être injectés dans l’entreprise pour garantir sa pérennité promet-il. L’offre « englobe à la fois la production des tunneliers et celle du reconditionnement de véhicules s’inscrivant dans une démarche de mobilité décarbonée », détaille la société. Le projet industriel est soutenu par des entreprises françaises et américaines : Mining equipment, Novium et Sandton capital. Ce 10 juillet, le groupe Gaussin confirme ce projet de reprise par un communiqué de presse. Il évoque un autre partenaire industriel, Blyyd, un ancien distributeur de Gaussin, avec lequel il a cessé de collaborer il y a quelques semaines (lire ici).