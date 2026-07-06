Stellantis : qui est le nouveau directeur de l’usine de Sochaux ?

Quelques semaines après avoir reçu la visite d’Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, c’est un véritable mercato qui s’annonce à l’usine de Sochaux. Une usine qui avait séduit le dirigeant.
Manuel Gentile, directeur de Sochaux depuis 18 mois, est nommé à Mulhouse (Haut-Rhin). L’usine alsacienne de 4 000 salariés produit des Peugeot 308 et 408 ; 135 000 véhicules sont produits par an. Elle dispose aussi d’une forge et une fonderie, qui en font des équipements stratégiques en Europe. Un important investissement a été validé par les dirigeants de Stellantis (lire notre article) ; un milliard d’euros seront investis en France, dont plusieurs centaines de millions d’euros sur l’outil de production de Mulhouse, pour développer les futurs véhicules électriques. « Je quitte Sochaux avec le souvenir de tout ce que nous avons accompli ensemble et confiant dans l’avenir du site », a confié Manuel Gentile, cité dans un communiqué de presse.
Le directeur logisitique de Stellantis Sochaux aussi sur le départ
À Sochaux, il sera remplacé par Christian Teixeira ; ce n’est pas un inconnu de l’usine. Il était le responsable du projet de transformation de Sochaux 2022. Lorsque la mutation a été terminée, il a pris la direction du Portugal, où il a dirigé l’usine de Mangualde, avant de rejoindre Hordain (Nord), où il était directeur depuis 2024.
Autre mouvement d’envergure, le départ du directeur de la logistique, Julien Monclin. Il part pour Hordain. Il sera remplacé par Fabien Maréchal, actuellement ingénieur en chef de la production à Mulhouse. Les mouvements seront effectifs au 1er septembre.