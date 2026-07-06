Stellantis : qui est le nouveau directeur de l’usine de Sochaux ?

Quelques semaines après avoir reçu la visite d’Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, c’est un véritable mercato qui s’annonce à l’usine de Sochaux. Une usine qui avait séduit le dirigeant.

Manuel Gentile, directeur de Sochaux depuis 18 mois, est nommé à Mulhouse (Haut-Rhin). L’usine alsacienne de 4 000 salariés produit des Peugeot 308 et 408 ; 135 000 véhicules sont produits par an. Elle dispose aussi d’une forge et une fonderie, qui en font des équipements stratégiques en Europe. Un important investissement a été validé par les dirigeants de Stellantis (lire notre article) ; un milliard d’euros seront investis en France, dont plusieurs centaines de millions d’euros sur l’outil de production de Mulhouse, pour développer les futurs véhicules électriques. « Je quitte Sochaux avec le souvenir de tout ce que nous avons accompli ensemble et confiant dans l’avenir du site », a confié Manuel Gentile, cité dans un communiqué de presse.