Mulhouse : Stellantis investit un milliard d’euros pour produire des véhicules électriques

Stellantis « va investir plus d’un milliard d’euros » pour produire, à partir de 2029, une « nouvelle génération de véhicules électriques » sur son site de Mulhouse, dans l’est de la France, a annoncé mardi Emmanuel Macron devant les entreprises françaises appelées à accélérer « l’électrification » des usages.

« C’est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site de Mulhouse », a déclaré le chef de l’État en réunissant une « équipe de France de l’électrification », avec les acteurs privés, à l’élysée. « Ceci nous permet d’aborder avec confiance la hausse de la production de véhicules électriques en France », a-t-il ajouté.

« Nous travaillons avec nos parties prenantes, en premier lieu les partenaires sociaux, sur l’avenir de nos usines, y compris celle de Mulhouse », s’est limité à commenter Stellantis, qui promet d’autres précisions « lorsqu’il y aura des annonces officielles ». Toute annonce de ce type doit d’abord être faite aux partenaires sociaux en comité d’entreprise, faute de quoi l’entreprise commettrait un délit d’entrave.