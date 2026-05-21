Stellantis annonce un plan d’investissements de 60 milliards d’euros sur 5 ans

L’annonce de la nouvelle stratégie de Stellantis a immédiatement fait réagir. Les marchés ont réagi avec une chute de plus de 6% du cours de l’action dont la cotation a été brièvement suspendue dans la foulée.

Antonio Filosa, directeur général du constructeur italo-franco-américain Stellantis, a expliqué dans un communiqué que ce plan d’investissements sur 5 ans vise à offrir « des prix abordables » et rationaliser ses coûts, après des pertes colossales en 2025. Le groupe veut notamment réduire ses coûts annuels de 6 milliards d’euros d’ici 2028 par rapport à 2025.