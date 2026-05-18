Les paris chinois de Stellantis pour rebondir

Né en 2021 de la fusion PSA-Fiat-Chrysler, le groupe italo-franco-américain Stellantis a vu ses parts de marché chuter, après deux années de très gros profits sous la direction de Carlos Tavarès. En 2025, en voitures et utilitaires légers, il ne pesait plus que 16% des ventes en Europe élargie et 8,2% aux États-Unis, contre 22% et 11,6% en 2021. Son action a chuté de 12 à 6 euros alors que le groupe accumulait les déboires techniques, sur ses moteurs PureTech et les airbags Takata.

Pour redémarrer, le directeur général Antonio Filosa, arrivé en juin 2025, a lancé dès février un grand ménage industriel, notamment en réduisant la production de véhicules électrique aux Etats-Unis, au profit de modèles équipés de moteurs themiques V8. Cette « remise à zéro » a entraîné 25 milliards d’euros de provisions, qui ont plombé les comptes 2025.