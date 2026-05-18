,

Les paris chinois de Stellantis pour rebondir

Usine Stellantis de La Janais, à côté de Rennes.
Usine Stellantis de La Janais, à côté de Rennes. | ©Stellantis – archives
Analyse

Après deux années de recul, le constructeur automobile Stellantis va présenter jeudi son plan pour rebondir, grâce à des alliances avec des groupes chinois, une hiérarchie entre ses quatorze marques et une baisse des coûts et des prix, selon les analystes.

Laurence BENHAMOU – AFP

Né en 2021 de la fusion PSA-Fiat-Chrysler, le groupe italo-franco-américain Stellantis a vu ses parts de marché chuter, après deux années de très gros profits sous la direction de Carlos Tavarès. En 2025, en voitures et utilitaires légers, il ne pesait plus que 16% des ventes en Europe élargie et 8,2% aux États-Unis, contre 22% et 11,6% en 2021. Son action a chuté de 12 à 6 euros alors que le groupe accumulait les déboires techniques, sur ses moteurs PureTech et les airbags Takata.

Pour redémarrer, le directeur général Antonio Filosa, arrivé en juin 2025, a lancé dès février un grand ménage industriel, notamment en réduisant la production de véhicules électrique aux Etats-Unis, au profit de modèles équipés de moteurs themiques V8. Cette « remise à zéro » a entraîné 25 milliards d’euros de provisions, qui ont plombé les comptes 2025.

Autre priorité, des « partenariats solides » placés « au coeur de la stratégie » de Stellantis, a déclaré mardi Antonio Filosa. Objectifs: « amélioration technologique, optimisation de la chaîne d’approvisionnement et peut-être utilisation des capacités. » En clair, face aux constructeurs chinois qui inondent l’Europe de voitures électriques bon marché et technologiquement avancées, le groupe veut s’allier à des acteurs chinois, adopter leurs méthodes et leur fournisseurs et leur ouvrir des usines sous-utilisées.

Les Chinois Leapmotor et Dongfeng

L’autre accord, annoncé vendredi, concerne Dongfeng, son allié historique, qui cherche à s’implanter en Europe. Les deux groupes investiront à Wuhan pour fabriquer des Peugeot et Jeep destinées aux marchés internationaux. Sellantis envisagerait aussi, selon la presse, de partager ou vendre à Dongfeng son usine Citroën de La Janais, près de Rennes, voire deux autres sites en Italie, à Cassino, et en Allemagne. Le groupe n’a pas commenté.
Vendre des usines européennes aux marques chinoises pourrait éviter des fermetures, mais aussi offrir à ces dernières un tremplin en Europe, où elles représentent déjà 10% des ventes, selon le cabinet Dataforce. Stellantis pourrait enfin privilégier quatre marques (Jeep, Ram, Peugeot et Fiat) et reléguer les autres (Opel, Citroën, Chrysler…), au rang de marques locales, selon la presse.

Le groupe vient ainsi d’annoncer deux accords stratégiques. D’abord avec Leapmotor (lire notre article), qui devrait fabriquer plusieurs modèles dans les usines Stellantis de Madrid et Saragosse. Un modèle Opel utilisant la technologie du groupe chinois devrait aussi être produit en Espagne. Stellantis va plus loin en prévoyant de vendre son usine de Madrid à sa coentreprise avec Leapmotor, détenue à 51% par Stellantis et 49% par son partenaire chinois. Ce qui reviendra à une cession partielle du site à Leapmotor.

Stellantis et actualité automobile [Tous nos articles]

Plan stratégique de Stellantis

Le 21 mai, lors d’une journée d’investisseurs à Auburn Hills près de Detroit, Antonio Filosa dévoilera son plan stratégique et devra convaincre de la capacité du groupe à renouer avec la croissance. Il pourrait annoncer de nouvelles réductions de coûts, après la décision de mettre fin à la production automobile sur le site historique de Poissy, en région parisienne. « La direction est bonne, mais beaucoup de points restent à clarifier », indique dans une note la banque d’investissement italienne Equita.
Le 21 mai, « nous pensons que l’accent sera mis sur un nouveau plan de réduction des coûts en Europe et en Amérique du Nord, la gestion du portefeuille de marques et de nouveaux partenariats avec des constructeurs chinois ». Bank of America souligne que le rebond américain dépend fortement des moteurs V8 et que le marché européen reste faible. La banque avertit que l’excédent de production chinois se déverse sur l’Europe: les marques chinoises proposent des électriques environ 5% moins chers et des hybrides rechargeables 30% moins chers. Même prudence chez Oddo, pour qui « après un début de redressement commercial, notamment en Amérique du Nord, Stellantis doit désormais préciser ses priorités ».

« L’Europe nous paraît rester la région la plus difficile à redresser, entre pression réglementaire, compétitivité insuffisante et rentabilité déjà dégradée », commente Michael Foundoukidis, expert automobile chez Oddo. « Des partenariats (chinois) ne sauraient constituer à eux seuls une réponse suffisante. »

Nos derniers articles

Les graminées regroupent plus de 10 000 espèces différentes. Et selon le centre allergique suisse, 70 % des allergiques aux pollens seraient sensibles aux pollens de graminées (©Atmo BFC).

Pollens de graminées : comment se protéger ?

Les graminées sont en pleine pollinisation. Pour les allergiques, cette période est synonyme de rhinite, conjonctivite, toux, asthme… des symptômes qui peuvent très vite s’avérer invalidants.
,
Durant les Eurockéennes, du jeudi 4 juillet au dimanche 8 juillet, plusieurs routes seront barrées autour du festival. | ©Le Trois - Illustration

Eurockéennes : on connaît les deux assos qui vont tenir les sandwicheries solidaires

Les Eurockéennes ont sélectionné deux associations qui vont tenir les sandwicheries solidaires du festival. Une action qui va permettre aux organismes de financer leurs projets.
,
Les supporters se sont réunit sur le parvis de l'hôtel de ville de Montbéliard pour acclamer les joueurs de FCSM.

FC Sochaux : les joueurs salués dans les rues de Montbéliard

Après la montée en Ligue 2, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard s’offrent un bain de foule à Montbéliard.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

85 Appartements6 Immeubles55 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC