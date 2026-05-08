Stellantis envisage d’ouvrir au chinois Leapmotor ses usines en Espagne

Grâce à cette collaboration, le nouveau SUV d’Opel devrait sortir « en moins de deux ans » – le rythme « à la chinoise » que les constructeurs européens, généralement deux fois plus lents, cherchent à atteindre – et surtout associera la renommée de la marque allemande au prix imbattable des composants chinois. Stellantis explique qu’Opel serait « pionnier » de cette stratégie de coproduction et que ce véhicule commun serait « le premier » mais « a vocation à servir de modèle de référence pour une collaboration mondiale efficace » entre Stellantis et Leapmotor pour d’autres véhicules. « Avec ce projet, Opel combinerait l’excellence de l’ingénierie allemande avec la rapidité de l’innovation technologique mondiale », a déclaré Xavier Chéreau, président du conseil de surveillance d’Opel, cité dans un autre communiqué publié vendredi par Stellantis.