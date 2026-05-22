Stellantis : les syndicats craignent l’orientation américaine du groupe

Le groupe Stellantis a multiplié les annonces, ce jeudi. Il a débuté l’après-midi en présentant son plan d’investissements de 60 milliards d’euros, sur 5 ans (lire notre article). En soirée, c’était le plan financier qui était présenté aux actionnaires (lire ici). Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 190 milliards d’euros en 2030 et une marge opérationnelle de 7 %, contre -0,5 % en 2025.

« Ce plan soulève de sérieuses inquiétudes pour l’avenir des sites européens et français », note la CFDT, dans un communiqué de presse adressé en soirée. Stellantis compte réduire les capacités annuelles de ses usines automobiles en Europe de « plus de 800 000 unités » d’ici 2030, évoque l’AFP. Soit une réduction de 20 %, les capacités européennes totales étant estimées à 4 millions d’unités, selon une source industrielle ; l’industriel veut aussi augmenter le taux d’utilisation des usines à plus de 80 %, ce que les projets avec les opérateurs chinois confirment (lire notre article). Sur les 36 milliards d’euros d’investissement destinés aux produits et aux marques, 60 % sont fléchés également vers les États-Unis, rappelle la CFDT.