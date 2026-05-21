Stellantis vise un chiffre d’affaires de 190 milliards d’euros en 2030 et une marge de 7%

L’entreprise anticipe aussi un « flux positif » de trésorerie généré par ses activités en 2027, pour grimper à 6 milliards d’euros en 2030. Le flux avait été négatif à hauteur de 4,5 milliards d’euros en 2025. Et, en l’espace de ces cinq ans, elle entend réaliser une réduction des coûts en rythme annuel de 6 milliards d’euros d’ici 2028, par rapport à 2025. Et cela devrait continuer d’augmenter jusqu’en 2030, a relevé le groupe dans son communiqué.