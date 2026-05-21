Stellantis vise un chiffre d’affaires de 190 milliards d’euros en 2030 et une marge de 7%

(AFP)
Dans la matinée, depuis le siège nord-américain du groupe Stellantis à Auburn Hills (Michigan), les dirigeants ont dévoilé un plan d’investissement de 60 milliards d’euros sur les cinq prochaines années (lire notre article), reposant principalement sur quatre marques (Jeep, Ram, Peugeot, Fiat) et sur l’essor en Amérique du Nord. Le constructeur prévoit en particulier de commercialiser, d’ici là, plus de 60 nouveaux modèles et d’en « rafraichir » en profondeur une cinquantaine d’autres.
Ces mesures devraient lui permettre de gonfler son chiffre d’affaires d’environ 23% sur cinq ans, pour atteindre 190 milliards d’euros d’ici 2030, a expliqué le directeur financier Joao Laranjo, devant les analystes. Stellantis compte également dégager une marge opérationnelle de 7% d’ici 2030, « avec des améliorations importantes à court terme ». Elle a été négative de 0,5% en 2025 à cause d’une lourde perte annuelle.
Stellantis vise une marge de 7% dans ses résultats
M. Laranjo a aussi précisé que, en 2028, le chiffre d’affaires devrait atteindre 175 milliards d’euros, la marge devrait ressortir à 5% et le flux de trésorerie s’établir à 3 milliards d’euros. « Les résultats du premier trimestre montrent que nous sommes dans la bonne direction », a-t-il assuré. « Nous avons confiance dans les prévisions annuelles fournies en février », a-t-il poursuivi.
Ces « objectifs financiers clairs » visent à « stimuler une croissance rentable de long terme, à accélérer la création structurelle de valeur, à maintenir une flexibilité financière et à générer une création de valeur durable pour les actionnaires », a expliqué Stellantis dans son communiqué.