Stellantis convertit sa fonderie de Mulhouse à l’électrique

Cette attribution permet de conforter un peu plus de 500 emplois permanents sur le site de Mulhouse, entre les 350 de la fonderie elle-même et les 170 de l’atelier d’outillage qui fabrique les moules pour la fonderie, a précisé à l’AFP le syndicat CFE-CGC du site. Avec l’atelier de forge, la fonderie et l’outillage forment le “pôle métallurgique”, comptant plus de 1 000 emplois dans l’usine de Mulhouse sur son effectif total de 4 500 permanents et 1 500 intérimaires.