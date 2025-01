PMA : « l’Agglomération ne possède plus de friches industrielles »

Didier Klein, vice-président de PMA en charge de l’économie, détaille qu’« il reste quelques petites parcelles ». Mais qu’effectivement, l’Agglomération ne dispose plus de grandes surfaces industrielles pour accueillir de nouvelles entreprises. Il précise que pour répondre à la demande d’implantation d’industries, il faut au minimum 15 000 m², une surface que l’Agglomération n’a désormais plus.

Ce constat a conduit PMA à anticiper de nouvelles acquisitions foncières, afin de répondre aux besoins futurs et continuer à attirer des industriels. Une pré-étude a été lancée pour analyser la faisabilité d’une zone d’activités de 40 hectares sur les Hauts de Mathay, l’une des « rares zones » encore disponibles. Un projet qui prendra du temps, à entrevoir « dans la prochaine décennie », selon Didier Klein, le temps de réaliser des études. Charles Demouge a évoqué lors de son discours « un projet à moyen terme mais vital pour l’avenir de notre territoire qui doit conserver son ADN industriel ». Lors du dernier conseil communautaire, il a d’ailleurs été décidé de lancer des études plus approfondies pour définir les surfaces adaptées à l’accueil de nouvelles entreprises.

« Si nous n’avons plus de grandes friches industrielles, il faut rester attentif aux entreprises qui rencontrent des difficultés », nuance tout de même Didier Klein. « Il faut être attentif à l’existant et au futur », note-il. Il fait preuve de prudence, aussi, concernant les acquisitions, en raison de la situation économique des collectivités. Un élément sur lequel a aussi beaucoup insisté Charles Demouge lors de la cérémonie de vœux : « L’annonce d’une participation encore plus forte des collectivités au désendettement de l’Etat et ce, quelles que soient les forces politiques en place, est un sujet de grande inquiétude pour la poursuite de nos politiques publiques pour les prochaines années en commençant par 2025. » Le prochain conseil de communauté, qui est celui des orientations budgétaires, aura d’ailleurs lieu le 13 février.