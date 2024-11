Mandeure : un industriel chinois implante sa gigafactory de cellules photovoltaïques

L’usine sera la première en Europe de DAS Solar, une entreprise fondée en 2018 qui a créé 14 usines en Chine pour un effectif de 8.900 salariés et une capacité cumulée de 55 GW, selon Mme Shi Si. La création d’une usine en Europe est motivée par “la demande de l’Union européenne d’une part de fabrication européenne” dans ce domaine, a précisé la dirigeante. L’entreprise a choisi la France après avoir prospecté également “en Allemagne et en Espagne”, le gouvernement français et les collectivités ayant “marqué un grand intérêt pour notre projet” et concrétisé des “échanges rapides”, a-t-elle ajouté.

L’opération représente aussi un investissement stratégique pour Das Solar, ca elle ambitionne de construire en France une filière photovoltaïque complète.Outre la production de panneaux, l’entreprise prévoit d’attirer ses sous-traitants pour créer une filière photovoltaïque complète avec l’installation d’une usine de productions de cellules, mais également l’implantation des sous-traitants de Das Solar pour la fabrication des accessoires nécessaires à l’assemblage des panneaux : les films adhésifs EVA/POE, les câbles, connecteurs, boites de jonctions, les cadres aluminium, les bus barre pour la collecte de l’électricité en sortie de cellules, ainsi que la fabrication des lingots et wafers (les fines tranches de silicium nécessaire à la fabrication des cellules).

L’addition de ces projets représente un “potentiel total de 2.500 emplois tel que présenté aux autorités locales”, a précisé à l’AFP une source proche du dossier. Huit panneaux solaires sur dix, dans le monde, sont fabriqués en Chine et les dix premiers fournisseurs au monde de panneaux solaires sont chinois, avec des exportations à un niveau record de 45 milliards d’euros l’an dernier, selon le cabinet Wood Mackenzie. Nombre de pays occidentaux accusent Pékin de “surcapacité” délibérée lui permettant d’inonder le marché de matériel à prix cassés et de tuer ainsi la concurrence. En représailles, Washington a doublé les droits de douane sur les panneaux solaires chinois, les faisant passer à 50%. L’Union européenne enquête sur de possibles subventions excessives reçues par les fabricants chinois de ce secteur.