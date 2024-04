PSA Sud : la démolition lancée avec la volonté d’implanter de l’activité d’ici 2026

Le projet de l’entreprise est de détruire les bâtiments à Sochaux, pour permettre à de surfaces logistiques nouvelles d’être développées pour 2026. Une phase démarrée ce mercredi 3 avril. Dans le détail, ce sont 66 400 m2 comprenant : 60 000 m2 d’entrepôt logistique, 2 400 m2 de bureaux et 4 000 m2 de messagerie (centre de stockage entre entreprises). Le programme immobilier doit se terminer au second semestre 2026. Soit quatre ans entre l’acquisition par la collectivité des 42 hectares de site délaissés par Stellantis et l’arrivée d’un nouvel exploitant sur site.

Aujourd’hui, l’exploitant n’est pas encore connu. Il y a deux ans, les élus s’inquiétaient. « On nous demande de signer aujourd’hui pour voir demain ce qui pourra être fait en termes d’emplois », s’inquiétait notamment Damien Charlet, vice-président de PMA, en charge des mobilités lors d’un conseil de communauté. « Tout doit être fait pour l’emploi. Sur le dossier, nous nous pressons alors que nous n’avons rien sur le social. Il faut négocier mieux et préparer un vrai projet », ajoutait Martial Bourquin maire socialiste d’Audincourt.

Pour les rassurer, en 2022, Fabrice Galloo, qui dirigeait le développement du projet pour Castignac (fusion en BT Immo Group et Brokfield), avait exposé que « 630 emplois étaient un minimum », lors d’un conseil communautaire. Evoquant les atouts du site : un endroit proche de l’autoroute, à proximité de la Suisse et de l’Allemagne, avec un bassin d’emploi intéressant. Des arguments repris par les élus à de nombreuses reprises : les 630 emplois étant brandis comme un drapeau. Brayane Obadio, responsable de développement de Castignac, en charge de ce projet, n’a pas connaissance de ces 630 emplois, ce mercredi 3 avril. « Je ne sais pas d’où vient ce chiffre. Cela peut-être beaucoup plus, un peu moins, ce nombre-là. On espère le plus possible », avec un argument : l’adaptabilité. « On saura faire s’il faut adapter le projet aux demandes particulières. Les recherches d’exploitants sont en cours. On parle d’un des plus gros projets de la zone avec une force : nous saurons nous adapter et écouter le marché. »