PMA : À la veille du vote, l’opposition critique un budget sans alternatives

Lors d’une conférence de presse le 9 avril, Marc Tirole, maire de Dampierre-les-Bois et chef de file du groupe Indépendants & Solidaires, groupe d’opposition à l’Agglomération, expose les principaux points de blocage à la veille du vote du budget. En première ligne : l’augmentation de la taxe sur le foncier bâti et de la cotisation foncière des entreprises. Des mesures que l’exécutif présente comme inévitables pour boucler un budget sous pression, plombé par la ponction de 2,5 millions d’euros imposée par l’État au titre du redressement des finances publiques, et la baisse continue des dotations. Lors du débat d’orientation budgétaire, l’hypothèse d’augmenter les impôts avait fait un large consensus de la gauche à l’extrême-droite (lire ici).

Mais pour l’opposition, la méthode et les arbitrages sont loin de faire consensus. « On nous a réuni en fin d’année dernière, on nous a présenté les chiffres, et au bout de dix minutes, on nous a dit : ce sera la hausse du foncier bâti, point barre », dénonce Marc Tirole.