Pays de Montbéliard Agglomération : une augmentation d’impôts comme seule issue ?

L’opposition a pointé du doigt une gestion incertaine. Marc Tirole, maire de Dampierre-les-Bois, du groupe Indépendants & Solidaires, a rappelé qu’au début du mandat, Charles Demouge avait promis de ne pas alourdir la fiscalité. Il a souligné que certaines dépenses exceptionnelles de l’an dernier – le soutien au FCSM, la fin de la délégation de service public pour les transports ou encore l’année Capitale française de la culture – ne sont plus à l’ordre du jour. « On pouvait penser qu’on avait quelques marges par rapport à l’année précédente. »

Problème selon lui : il y a une insuffisance avérée sur les factures de la Réomi (nouvelle taxe incitative pour les ordures ménagères), basées sur un tarif adopté en mars 2022. Il s’inquiète : « Les habitants vont payer la double peine : hausse de la taxe foncière, et il faudra aller équilibrer les ordures ménagères d’ici quelques années… Pour la Réomi, cette année, on n’augmente pas. Si on ne le fait pas l’année prochaine, ce ne sera pas une marche d’escalier à monter, mais l’escalier tout entier. » Un propos nuancé par l’élu en charge des finances, qui explique que le déficit à combler n’est pas aussi important.

Visiblement agacé, Marc Tirole charge : « En tout cas, ce soir, j’ai entendu que dans votre majorité, du RN à la gauche, on est d’accord pour augmenter la fiscalité. » « Si vous me dites qu’on n’augmente pas les taxes, il va falloir me dire quelles sont les politiques publiques qu’on abandonne », rétorque Charles Demouge. Il est rejoint par Renaud Fouché, adjoint à la Santé, qui demande au groupe quelles propositions ils peuvent amener pour éviter une hausse d’impôt. Pas de réponse, si ce n’est des demandes sur les taux envisagés.

Le vote se fera le 10 avril. D’ici là, des propositions précises sur les taux d’imposition seront formulées. À titre indicatif, une hausse de la CFE de 25,47 % à 26,81 % rapporterait 792 000 euros. Quant à la taxe foncière, ses ajustements restent à définir (voir le tableau ci-dessous).

Par ailleurs, des mesures de restrictions budgétaires sont imposées aux vice-présidents, avec un plafond d’investissement fixé à 18 millions d’euros et une limitation des subventions aux budgets annexes.