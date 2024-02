McPhy opte pour les dalles perméables en plastique recyclé de Purple

Chaque place conçue avec des dalles Purple permet d’éviter l’émission d’une tonne de CO2 annonce Jacky Duchanois, chef de l’établissement Colas Franche-Comté Nord. L’entreprise a signé un partenariat commercial avec Purple (Lire notre article). Elle propose ainsi sa solution à ses clients. « C’était important de réécrire l’histoire de ce parking et de pouvoir présenter nos produits à Belfort », relève Pierre Quinonero. Et le faire à McPhy est un symbole fort, selon lui. L’entreprise fabriquera des électrolyseurs de forte puissance, élément clé de la décarbonation de l’économie. L’usine illustre aussi une diversification du territoire vers la technologie de l’hydrogène. Et marque un virage vers une réindustrialisation.

La start-up, pour qui 2024 marque un virage vers l’industrialisation de ses solutions, a déjà posé plus de 10 000 m2 de parking en France. Elle enregistre 50 000 m2 de commandes, pour 2024. Cela permettra d’éviter d’émettre 4 000 tonnes de CO2, grâce aux 1 600 tonnes de déchets recyclés pour réaliser cette surface. « c’est l’année de l’industrialisation », annonce-t-il.

« McPhy contribue au maillage vert de la zone et limite l’artificialisation », salue Marie Sonntag, directrice de l’usine McPhy de Fontaine. « C’est un équipement à faible émission carbone », ajoute-t-elle. « Nous sommes fiers d’aider Purple dans son développement économique et commercial », confie Marie Sonntag. Et cet engagement sera un argument supplémentaire dans l’ambition de l’usine, qui vise la certification HQE (haute qualité environnementale) bâtiment durable niveau excellent.