Purple signe un partenariat avec l’entreprise de travaux publics Colas

Colas et Purple Alternative surface (tous nos articles sur la start-up) collaborent déjà depuis quelques mois. Mais leurs relations passent à la vitesse supérieure, avec la signature d’une conveiton de partenariat. Colas va intégrer la technologie de Purple dans ses projets d’aménagement. Cette signature « témoigne de la volonté commune de promouvoir l’innovation et la durabilité dans le secteur de la construction et des infrastructures », indiquent les deux entreprises dans un communiqué de presse commun. « L’accord vise à renforcer les synergies entre Colas et Purple Alternative Surface, via des projets expérimentaux basés sur l’emploi de déchets de plastiques recyclés pour la conception, la fabrication, la commercialisation, ou la mise en œuvre de matériaux de construction innovants, ainsi que des projets commerciaux communs », ajoute le communiqué. L’accord est non-exclusif.

« Ce rapprochement avec les équipes de Colas constitue une véritable reconnaissance de la pertinence de notre innovation, de notre approche des secteurs du BTP et de l’aménagement urbain ainsi que de notre engagement en faveur d’un avenir durable“, indique Pierre Quinonero, co-fondateur de Purple Alternative Surface. Ce projet « concrétise notre engagement à faire émerger des solutions durables et respectueuses de l’environnement », ajoute David Lerouge, Directeur Innovation chez Colas.