Liquidation de Gaussin : que dit le jugement du tribunal de commerce ?

À date, on évoque un niveau de dettes de l’ordre de 140 millions d’euros pour la société Gaussin, placée en liquidation judiciaire (lire notre article) ; 235 créanciers se sont manifestés. Le Trois avait dévoilé un niveau de dettes exorbitant, il y a quelques semaines (notre article). Le passif, une fois la liquidation faite, « ne sera pas inférieur à 100 000 euros », note le jugement du tribunal de commerce de Vesoul (Haute-Saône), rendu ce vendredi 29 novembre, en fin de matinée. « Les créanciers chirographaires n’ont aucune chance de venir en rang utile et les créanciers privilégiés partiellement, après règlement des AGS ».

D’ajouter : « Les prix proposés (des offres de reprise, NDLR), sont indécents au regard du passif et outre, la casse sociale, de nombreuses entreprises locales et établissements financiers en subiront directement les conséquences. » Aucune activité n’est plus possible, compte tenu, rappelle également le tribunal, d’une trésorerie exsangue. Le procureur de la République et le tribunal ont regretté qu’aucun industriel « totalement tiers s’intéresse à ce fleuron français ». C’est une perte forte pour l’industrie française.