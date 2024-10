Carmen Munoz-Dormoy : « EDF va recruter 400 à 600 personnes par an »

Autre champ d’action, la réindustrialisation. Et la région est particulièrement concernée. Sans avoir de centrales nucléaires en activité, la région est l’une des principaux fournisseurs « de la supply chain du nucléaire », indique-t-elle. En Saône-et-Loire, Framatome emploie 3 000 personnes, fabriquant des éléments du cœur du réacteur. Dans le Territoire de Belfort, Arabelle solution (1 300 salariés), qui vient d’être rachetée par EDF (lire notre article), fabrique la turbine à vapeur Arabelle (lire notre article) qui transforme l’énergie générée par la fission nucléaire en électricité. Les deux entités pèsent plus de la moitié des effectifs du groupe dans la région (plus de 7 000 collaborateurs). Dans ce cadre, « il n’est jamais bon d’être un industriel seul sur son territoire ». Tout le monde est gagnant de construire un écosystème industriel dense. « Nous avons des atouts », assure-t-elle. La France est compétitive, replace-t-elle, par rapport à ses voisins, en termes de coûts d’électricité et de fourniture d’une énergie décarbonée « Les bassins dynamiques sont positifs pour nous », insiste Carmen Munoz-Dormoy. Ils attirent les talents et favorisent l’implantation des familles, car ils permettent d’offrir des emplois aux conjoints et conjointes. . « Je compte m’impliquer auprès des acteurs de la région pour cette attractivité », promet-elle.

Avec la relance d’un programme nucléaire, Framatome et Arabelle solution, dont le dirigeant vient de prendre la tête d’Alstom France (lire notre article), se préparent à accroître leurs cadences, tout en multipliant les clients. Cela implique des recrutements au cours de la prochaine décennie ; l’emploi et les compétences sont le dernier chantier de sa feuille de route.

Dans les 10 prochaines années, le groupe envisage de recruter entre 400 et 600 personnes par an. « Nous allons embaucher partout et sur tous les métiers », confirme Carmen Munoz-Dormoy. Qui n’oublie pas de casser l’image d’Épinal accrochée à l’industrie. Les sites sont robotisés, propres, avec de la haute technologie, évoquant à titre d’exemple la pratique des contrôles non destructifs. « Ce sont presque des activités de laboratoires », image-t-elle avant d’insister : « C’est une industrie modernisée avec de bonnes conditions de travail. » Le groupe recrute du CAP au diplôme d’ingénieur.